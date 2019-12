Climat : "Les jeunes sont militants et engagés", assure Juliette Tresanini

publié le 02/12/2019 à 15:53

C'est un (petit) calendrier de l'avent pour le climat. La campagne "On est prêt" commence le lundi 9 décembre et durera 11 jours. Le but est de réaliser chaque jour un défi pour montrer son engagement pour la Planète. Ce sont des youtubeurs français célèbres qui mènent l'opération.

Juliette Tresanini, youtubeuse et actrice (elle joue Sandrine Lazzari dans Demain Nous Appartient), qui a déjà participé à l'événement "On est prêt" l'an dernier, va encore cette année mobiliser sa communauté (245.000 abonnés sur sa chaîne YouTube). Elle est ravie de la mobilisation de ses fans et des jeunes en général.

"Leur engagement est très fort parce qu'ils nous aiment beaucoup, ils nous suivent mais surtout parce qu'ils se sentent vraiment concernés par le climat et par la biodiversité, plus que ma génération. Ils sont militants, ils sont engagés et ils se battent parfois contre leurs parents et leurs instituteurs", a-t-elle déclaré.

Le premier défi sera pour cette édition de planter une graine. "Cette année, c'est plus axé sur la biodiversité. Essayer de faire en sorte que le vivant soit préservé au maximum. L'année 2020 est une année historique. On appelle cela la sixième extinction de masse. Il faut vraiment changer nos habitudes et nos comportements au quotidien", a souligné Juliette Tresanini.

> On Est Prêt à agir pour le Vivant