"On est prêt" : quand des Youtubeurs lancent des défis écologiques à leurs abonnés

et Sarah Ugolini

publié le 15/11/2018 à 04:59

Ils s'appellent Norman, Enjoy Phoenix ou Max Bird. Ils sont suivis sur les réseaux sociaux par des millions de jeunes internautes et chaque jour à partir de ce jeudi 15 novembre, ils lancent un défi à leurs abonnés, qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Objectif : inciter leurs abonnés à changer leurs habitudes en pratiquant des gestes écolo pour la planète.



Le premier, en forme de clin d’œil pour ces stars de l'Internet, réduire la pollution numérique. Ils incitent donc leurs abonnés à ne plus stocker des milliers de messages et de photos qui nécessitent d'alimenter des millions de serveurs en électricité pour les conserver.



Mais au-delà de cela, la liste des défis est longue : devenir zéro déchets, rejoindre une association, diminuer la viande, aller dans une banque qui ne finance pas les projets fossiles ou encore baisser le chauffage. Reliés sur Instagram, Facebook, Youtube, ces défis quotidiens ont pratiquement tous étaient élaborés par l'Ademe, l'agence pour les économies d'énergie et ensuite proposés aux jeunes vidéastes.

Un défi de 30 jours pour changer les habitudes

Ils sont très concrets et ancrés dans la vie quotidienne. Le but est que, grâce à leur pouvoir de persuasion, leur aura, les Youtubeurs convainquent leur communauté de faire comme eux. Si le grand défi dure un mois, ce n'est pas un hasard. Selon un des organisateurs, au bout de 30 jours, le pli est pris et le bon geste a de bonne chance de durer dans le temps.