Réchauffement climatique : pourquoi le poisson clown va disparaitre des océans

Le poisson clown va-t-il disparaître ? Popularisé grâce au film Le Monde de Némo, le célèbre petit poisson orange et blanc rayé ne peut pas s'adapter aux modifications de son environnement, d'après les chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Il va donc subir de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique.



Les poissons clowns vivent spécifiquement dans les anémones des récifs coralliens, qui évoluent rapidement sous l'effet du changement climatique, de la pollution, de la surpêche et de l'aménagement des côtes. "C'est pour cela que l'on s'inquiète", dit à l'AFP Benoit Pujol, chercheur au CNRS, co-auteur de l'étude publiée mardi dans Ecology Letters. En effet, les récifs coralliens sont particulièrement menacés puisque 20 % sont déjà détruits, 15 % risque de l'être d'ici une dizaine d'années et 20 % sont menacés d'ici 40 ans.

Or après avoir suivi des individus des lagons de l'île de Kimbe en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant 10 ans, une équipe de chercheurs internationale a découvert que "les poissons clowns n'avaient pas la capacité génétique de s'adapter" à ces changements environnementaux.

La reproduction au cœur du problème

"Le succès reproducteur dans une population, c'est le garant de son adaptation", souligne le spécialiste. Or, l'habitat influence très fortement ce succès reproducteur et "le poisson clown ne possède pas de variant génétique qui lui permettrait de modifier sa reproduction".

Les poissons-clowns font partie des animaux capables de changer de sexe. Ils vivent en couple, en général dans des anémones de mer. Il y a, dans les foyers, une femelle et un mâle. Lorsque la femelle meurt, le mâle prend sa place, il change de sexe et attend l'arrivée d'un autre mâle. Ce dernier est attiré par les couleurs vives des anémones. Mais à cause du réchauffement climatique, les anémones, comme le corail, blanchissent. Les poissons-clowns sont donc désorientés et leur reproduction est perturbée.

Leur capacité à se maintenir dans les lagons dépendra donc principalement des efforts entrepris pour maintenir la qualité de leur habitat. Les chercheurs vont ainsi essayer de déterminer dans quelles conditions et où les poissons clowns se reproduisent le mieux.