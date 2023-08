Claude Got, médecin expert en sécurité routière, est mort à 87 ans

Claude Got, médecin impliqué dans la prévention et la sécurité routière, est mort vendredi 11 août 2023.

Le médecin Claude Got, expert en accidentologie et en sécurité routière, est mort vendredi 11 août à 87 ans. Atteint de la maladie d'Alzheimer et affecté par le décès de sa femme, il a eu recours au suicide assisté en Belgique, a précisé Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière, informé du décès par la famille du défunt.

Militant de la santé publique, il a notamment défendu le port obligatoire de la ceinture de sécurité et a été, à la fin des années 1970, le conseiller des ministres de la Santé Simone Veil et Jacques Barrot. Le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, a réagi à la mort de Claude Got, vendredi 11 août. "Il osa défendre des mesures ambitieuses pour mieux protéger la santé et la sécurité des Français", a-t-il écrit dans un communiqué.



Aurélien Rousseau a rappelé que la loi sur les contrôles préventifs d'alcoolémie et le rapport qu'il a co-rédigé et qui a inspiré la loi Évin, contre le tabagisme et l'alcoolisme "contribuèrent à sauver des milliers de vies et à promouvoir une meilleure santé collective". Le ministre a conclu en saluant "un véritable militant de la santé publique", un "visionnaire acharné et engagé".

"Monsieur sécurité routière en France"

Jean-Yves Lamant a salué la mémoire d'un "expert parmi les experts en accidentologie", qui était régulièrement consulté et sollicité par de nombreux gouvernements sur les questions de sécurité routière. C'était "le Monsieur sécurité routière en France depuis 60 ans", a-t-il ajouté.

Membre du comité d'experts du Conseil national de sécurité routière (CNSR) mais aussi président du collège scientifique de l'OFDT, Claude Got était professeur honoraire de l'Université de médecine René-Descartes. Il a été l'un des rédacteurs du rapport des experts du CNSR qui a proposé une série de mesures pour diviser par deux le nombre de morts en dix ans (2010-2020) sur les routes. Il animait un site internet, securité-routière.org que la Ligue contre la violence routière souhaite poursuivre.