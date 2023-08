Sécurité routière : que risque-t-on à conduire avec des tongs ?

L'été, beaucoup d'automobilistes sont tentés de conduire en tenue décontractée, notamment en tongs. Les températures tendent à se réchauffer et il est facile de choisir des chaussures et des vêtements plus légers qu'à l’accoutumée. Que dit la loi au sujet de la conduite en tong et en bermuda ?

Si personne ne va vraiment juger votre bermuda et vos tongs, conduire avec ces dernières au pied est vivement déconseillé. "Ces chaussures ne tiennent pas sur la pédale. Il y a un risque que le pied glisse et donc de perdre complètement le contrôle du véhicule", indique Anne Lavaud, déléguée générale de l'Association Sécurité Routière. Pourtant, si l'on regarde les textes de loi, rien n'interdit dans les faits la conduite avec des tongs.

"Ce n'est pas interdit spécifiquement de rouler en sandales, en chaussures ouvertes ou en tongs. Mais en revanche, vous devez être totalement maître de votre véhicule", rappelle Anne Lavaud. "Or vous ne l'êtes plus si vous avez le pied qui glisse sur la pédale d'accélérateur ou la pédale de frein". Autrement dit, un policier peut très bien estimer que vous pouvez être gêné dans votre conduite et dans ce cas-là, il a le droit de vous adresser un PV de 35 euros.

