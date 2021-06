Depuis le 11 juin, on écoute en boucle Cœur, le nouvel album de Clara Luciani, classé numéro un des ventes en France et en Belgique une semaine après sa sortie.

La chanson Le Reste est un tube et le single Respire Encore est exactement ce dont on avait besoin après ces mois difficiles. "C’est vraiment un disque qui a été pensé pour être un antidote au cafard" explique-t-elle. Très marquée par cette période épidémique, elle confie : "J’ai toujours peur évidemment, mais je vois la lumière au bout du tunnel. J’adore me balader sans masque dans la rue. Je commence à me sentir mieux".

Cette émission a été l’occasion de découvrir une artiste ultra authentique et sincère, toujours pleine de doutes malgré le succès : "J’ai du mal avec moi-même. Moins depuis que j’ai la chance d’être soutenue par un public extraordinaire qui me fait sentir un peu plus légitime. Mais ça continue (…) Je ne suis que doutes et c’est devenu une forme d’énergie que j’utilise pour essayer de me dépasser".

Après le titre La Grenade sorti en 2018, Clara Luciani montre une nouvelle fois dans cet album qu’elle est une artiste engagée. La chanson Cœur, qui ouvre le disque, est dédiée aux femmes victimes de violences conjugales : "Je sais que je suis écoutée par des filles plus jeunes que moi. Je ne prétends pas sauver des vies, mais parfois on ne se rend pas compte que l’on est en train de s’enliser dans une relation très nocive donc si cette chanson pouvait les aider ce serait merveilleux".

Clara Luciani reçoit son père au micro de RTL

Clara Luciani et Ophélie Meunier dans "Le Journal inattendu" du 19 juin 2021 Crédit : RTL

Pour son Journal Inattendu, Clara Luciani a choisi de recevoir comme invité son père Jean-Marc Luciani. Un moment de radio inédit pour tous les deux, plein de révélations et d’émotion, notamment sur son enfance. Plus jeune, alors qu’elle a été mise de côté, raillée pour sa taille ou encore son physique elle a été soutenue par une professeur de français : "Je rêve de retrouver Madame Murat. Je ne suis pas sûre qu’elle sache à quel point elle m’a aidée. Les professeurs vous faites un travail extraordinaire".

Lorsque Jean-Marc Luciani a découvert le titre Le Reste, il a été surpris par le mot "cul" qui figure dans les paroles. Après quelques explications avec sa fille, il a fini par comprendre : "Quand le mot est nécessaire et que ça sert la chanson, c’est cohérent et maintenant ça ne me choque plus". Et la chanteuse complète : "Ce mot c’est un peu le grain de poivre, l’épice de cette chanson, sinon j’aurais eu peur qu’elle soit mièvre".

Le titre sur lequel Jean-Marc Luciani n’a eu aucun doute, c’est le dernier de l’album : "Celle où l’on sent vraiment Clara c’est la chanson Au Revoir. Je la retrouve". Après cet accueil très satisfaisant de ce deuxième album, on souhaite à Clara Luciani de retrouver vite la scène et le public, ce dont elle rêve aussi : "La vie de chanteur me va parfaitement et elle me manque beaucoup. La sensation d’appartenir à aucune personne et aucun endroit".