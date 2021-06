Mathilde Seigner en a "un peu ras-le-bol des comédies"

publié le 12/06/2021 à 16:03

5 ans après l’immense succès au cinéma du film Retour chez ma mère, réalisé par Eric Lavaine, la suite arrive dans les salles ce mercredi 19 juin. À l’affiche de Un tour chez ma fille" : Mathilde Seigner, Josiane Balasko, Jérôme Commandeur ou encore Line Renaud. Un comédie 'décomplexante', dans laquelle Josiane Balasko joue le rôle d’une mère qui s’installe quelques jours chez sa fille et qui va devenir légèrement envahissante. "J’imagine que les gens vont se reconnaître. Il y en a plein des mères envahissantes comme ça qui débarquent, des 'Josiane', ça parle à tout le monde !" confie Mathilde Seigner.

Très proche de l’acteur et réalisateur Yves Rénier pendant des années, l’actrice raconte qu’il est l’un des premiers à avoir vu Un tour chez ma fille : "Il avait énormément rigolé, il n’aime pas tellement les comédies françaises mais là il avait bien aimé. C’était quelqu’un qui faisait vraiment partie de ma famille, on avait cette histoire très particulière. C’était un peu comme un grand frère", confie la comédienne.

À 53 ans, Mathilde Seigner, hyper populaire et indépendante est plus que jamais droite dans ses bottes sur ses choix de carrière : "J’ai envie de revenir à un cinéma d’auteur. Des films plus dramatiques. Un peu ras-le bol des comédies, surtout lorsqu’elles sont ratées, ce qui arrive assez régulièrement. J’ai envie de changer un peu de registre, de moins travailler, et de façon plus qualitative".

20210612_133211

Dans ce Journal Inattendu, on a également découvert la voix sensuelle d’Emma Peters, l’invitée de Mathilde Seigner qui est aussi la fille de l’une de ses meilleures amies. Emma Peters est une jeune chanteuse, autrice et compositrice dont la reprise de la chanson Clandestina est devenue virale sur les plateformes d’écoute et qui va bientôt sortir son premier album.

Ses proches, ses confidences, son cinéma, égale à elle-même, c’était une Mathilde Seigner généreuse qui a pris les commandes du Journal Inattendu. D’ailleurs, elle dit, timidement dans son autoportrait : "Je pense être quelqu’un de profondément tendre, honnête et franche". On confirme.