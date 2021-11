Chômage : puis-je perdre mes droits si je refuse un travail à plus de 50 km de chez moi ?

"Travail", le mot a été prononcé 20 fois par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée ce mardi 9 novembre. Le président qui, au cours de 30 minutes de prise de parole, s'est félicité de la réforme de l'assurance-chômage. Parmi elles, le durcissement des contrôles.

Ce qui inquiète Philippe, ingénieur en Moselle et auditeur de RTL. Il souhaite savoir s'il bénéficiera toujours de ses droits s'il refuse une offre d'emploi à 50 km de son domicile. Au micro de RTL ce mercredi 10 novembre, Elisabeth Borne rappelle que "le demandeur d'emploi définit avec son conseiller le type d'offres d'emploi auquel il doit répondre. S'il a été précisé qu'il cherche une offre dans les 20km, il n'y aura pas de problème", assure-t-elle. "C'est en fonction de ces critères qu'on vérifie que le demandeur d'emploi a répondu à des offres", précise-t-elle, "ce n'est pas un couperet".

La ministre du Travail précise que ces contrôles seront effectués sur plusieurs mois et que les conseillers pôle emploi procéderont à 25% de contrôles en plus. "On va intensifier les contrôles et c'est bien normal alors qu’on accompagne les demandeurs d’emploi. On a proposé des formations comme on ne l’a jamais fait. On s’assure que les chercheurs d’emploi cherchent du travail", a-t-elle justifié.