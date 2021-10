Une bonne nouvelle en ce mercredi 27 octobre. Selon les derniers chiffres du chômage, celui-ci a baissé de 5,5% au troisième trimestre. Ainsi, plus de 200.000 personnes ont trouvé du travail entre les mois de juillet et de septembre. Si toutes les régions sont concernées, une tranche d'âge est particulièrement mise en avant : les jeunes de moins de 25 ans.

Le nombre de chômeurs de catégorie A, ceux qui n'exercent aucune activité, s'établit désormais à 3,5 millions de personnes, soit une baisse de 9,7% en un an. En ajoutant les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite, les catégories B et C, le chômage est en baisse de 1,9% au troisième trimestre et 3,6% sur un an.

Sur le front du chômage longue durée, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus diminue de 3,3% au troisième trimestre, soit -0,4% sur un an. 2,92 millions de personnes, catégories A, B et C confondues, sont ainsi concernées. Tout cela concorde avec la reprise d'activité très marquée à la rentrée et les déclarations d'embauche qui ont progressé sur un rythme soutenu auprès de l'URSSAF sur cette période.

