Moins invasives qu'une intervention de chirurgie esthétique, les injections séduisent de plus en plus. Deux substances sont utilisées : l'acide hyaluronique, qui donne du volume, et la toxine botulique (botox) qui détend les muscles. En une visite chez un médecin, ces injections offrent un nouveau nez, des nouvelles lèvres, des nouvelles fesses … une intervention bien moins invasive et aussi bien moins chère. Pour une rhinoplastie médicale (injection) la moyenne de prix est 600 euros contre 4.000 à 6.000 euros pour une chirurgicale.

De quoi convaincre un public beaucoup plus large. Le marché des injections en vue d'une intervention de médecine esthétique est florissant depuis quelques années, surtout depuis qu'il est mis en valeur via les influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux. Interrogé par l'AFP, William Hippert, chef du service d'informations, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco), affirme que le marché de la médecine esthétique représentait 11 milliards de dollars en 2019, "dont la moitié représentée par des produits injectables." Selon lui, des affaires d'injections frauduleuses sont recensées tous les mois.

Un danger pour la santé

Mais qui dit marché florissant dit aussi arnaque. Toujours sur les réseaux sociaux, des personnes n'ayant aucune qualification médicale affirment pratiquer ces injections sans risque, avec une prise de rendez-vous rapide et pour bien moins cher. Or, pratiquer ces injections sans savoir ce qu'on fait peut être extrêmement dangereux.

"Il y a d'abord les risques d'infections et d'hématomes", détaille le Dr Adel Louafi à l'AFP. "Si vous piquez n'importe où, vous pouvez l'injecter en plein milieu d'une artère et donc la boucher. Or certaines artères dans le visage irriguent la lèvre, le nez, qui subissent alors une nécrose (gangrène des tissus). Il faut alors amputer". "D'autres artères irriguent l'œil et communiquent avec le cerveau. Là, vous risquez de perdre la vue, voire l'AVC (accident vasculaire cérébral)", ajoute le président du Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SNCPRE), qui alerte sur une pratique en forte augmentation depuis "deux-trois ans".

Certaines personnes ayant été injectées par ces soi-disant médecins ont vu des abcès apparaître sur leur corps. Une anomalie qui ne se produit pas quand l'injection est faite par un professionnel et qui nécessite un lourd traitement antibiotique (plusieurs mois) et parfois une intervention chirurgicale lourde et douloureuse ainsi qu'une hospitalisation.

Autre danger : les produits injectés ne sont pas toujours des "vrais". Les personnes qui les injectent n'ont "pas accès officiellement aux réseaux de revente de ces produits (contrairement aux véritables médecins), donc elles se fournissent sur Internet, et là, on a des vrais produits ou des contrefaçons" confie à l'AFP le commissaire William Hippert. Un risque qui peut s'avérer très grave, puisque si la personne injectée développe des complications, on ne connaît pas le produit qui pose problème ce qui rend les soins beaucoup plus pédieux.

Attirer les plus jeunes

La technique de ces faux injecteurs et d'attirer les plus jeunes (18-40 ans). Tout d'abord, ces personnes "n'existent" que sur les réseaux sociaux. Ensuite, la prise de rendez-vous est rapide, contrairement aux véritables médecins. Depuis le boom de la demande d'injection, le délais pour avoir un rendez-vous a nettement augmenté. Enfin, les prix sont très attractifs. Les faux injecteurs peuvent diminuer le prix par deux, voir par dix, pour attirer une clientèle plus jeune, avec moins de moyens.

Plusieurs procédures peuvent être engagées contre les "faux injecteurs". D'après Laëtitia Fayon, avocate, "le syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique porte plainte contre les injecteurs lorsqu'il tombe sur un compte Instagram frauduleux, mais il ne représente pas de victimes." Pour ces victimes, l'avocate recommande absolument de porter plainte pour exercice illégal de la médecine, pratique trompeuse et tromperie.