publié le 29/08/2019 à 12:33

Désormais les 18-34 ans ont plus recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Creuser des joues, affiner des cuisses ou encore combler les plis des sillons nasogéniens ne sont plus des caprices réservés aux quinquagénaires aisés.

Il s'agit d'une information de l'Express, l'hebdomadaire s'est notamment rendu dans une clinique du 8ème arrondissement de Paris, l'un des principaux établissements du secteur,

en 2011 à peine 10% des patients de cette clinique renommée avaient moins de 35 ans.

Huit ans plus tard, en 2019, plus de 50% des patients ont entre 18 et 35 ans. Le phénomène n'est pas seulement parisien, ni réservé aux plus aisés. À Marseille par exemple la clinique Phénicia voit de plus en plus de jeunes filles des quartiers nord , aux revenus généralement modestes, débarquer dans ses locaux.

Les réseaux sociaux au cœur de cette tendance

À l'origine de ce phénomène, les réseaux sociaux, "la tyrannie des smartphones" dit le docteur Marinetti. "Les jeunes ne se voient plus à travers un miroir mais à travers les images publiées sur les réseaux sociaux" explique-t-il. "Ils arrivent d'ailleurs en consultation téléphone à la main et nous montrent des photos d'eux", or confie-t-il "les objectifs des iPhones sont minuscules et déformants". Il ajoute finalement "on voit apparaître des complexes qui n'existaient pas avant."

Certains médecins ont d'ailleurs bien compris le phénomène et n'hésitent pas à se servir d'Instagram et de Snapchat pour recruter de nouveaux clients. Il y a ceux qui posent aux cotés des starlettes de téléréalité fraîchement opérées. La clinique des Champs-Élysées a même embauché cinq personnes qui s'occupent à plein temps de son compte Instagram.