Vacances des enfants : ce qu'il faut retenir des annonces

publié le 06/06/2020 à 15:50

Le gouvernement a donc décidé de mettre la main à la poche pour accompagner cet été les jeunes privés de vacances en raison de la crise sanitaire. Le dispositif qui devrait coûter environ 200 millions d'euros a été dévoilé.

L'objectif c'est de permettre à ceux qui ont décroché de rattraper leur retard et de permettre à plus d'un million d'enfants de pouvoir s'évader un peu à l'occasion de vacances qualifiées "d'apprenantes". Dans le détail, 400.000 enfants et ados pourront être accueillis dans des écoles ouvertes : cours le matin et activités l'après-midi, de la primaire au lycée.

Il faudra pour cela 25.000 enseignants et animateurs. Des écoles ouvertes ainsi qu'une aide aux colonies de vacances, le tout entièrement pris en charge par l'État selon Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, ce samedi sur RTL : "Les familles n'auront rien à payer, c'est très important que la possibilité de partir pour les enfants soit très large cet été, notamment pour des enfants qui sont restés confinés parfois dans des situations familiales difficiles ou dans des appartements exigus".

Des chèques-vacances de 300 euros seront également offerts aux 300.000 familles des travailleurs qui ont été en première ligne pendant la crise du coronavirus. Ce cadeau est financé par l'État et les régions. L'État va également verser 30 millions d'euros pour financer la formation BAFA aux animateurs de colonies.