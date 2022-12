Chèque énergie bois : qui peut bénéficier dès le 27 décembre ?

En plus du chèque énergie exceptionnel versé en 2022 et de celui prévu pour le chauffage au fioul, le gouvernement a mis en place une aide pour les Français qui se chauffent au bois. L'aide de 230 millions d'euros a été adoptée par le Parlement en décembre dans le cadre de la loi de finances 2022.

Cette aide a été décidée pour faire face à la hausse des prix du bois. Elle est accordée, sous conditions de revenus, aux ménages qui se chauffent au bois domestique (pellets, bûches). Pour bénéficier du chèque énergie bois, une personne seule doit gagner jusqu’à 2.260 euros et un couple avec deux enfants jusqu’à 4.750 euros.

L'aide est cumulable avec le chèque énergie versé aux 12 millions de ménages les plus modestes. Pour demander l'aide, il faut se rendre, dès le mardi 27 décembre, sur le site du chèque énergie, puis saisir son numéro fiscal et envoyer sa facture. Selon l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), 3,4 millions de personnes se chauffent au bois en France et 2,6 millions de ménages seront concernés par le chèque énergie bois.

Selon le type de chauffage, le montant de l'aide diffèrera. Ainsi, les foyers se chauffant aux pellets recevront 100 à 200 euros, selon leurs revenus, tandis que ceux qui se chauffent avec des bûches toucheront 50 à 100 euros.

