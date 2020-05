publié le 03/05/2020 à 10:27

La nouvelle a beaucoup fait parler d'elle ce samedi 2 mai, un chat a été testé positif au Covid-19 pour la première fois en France, en région parisienne. Probablement infecté par ses propriétaires, l'animal présentait des "signes cliniques respiratoires et digestifs" mais aucune preuve de contamination, en direction de l'Homme, n'est avérée.

Il faut donc tout faire pour prendre soin de nos animaux de compagnie selon Renaud Tissier, le directeur scientifique de École Nationale Vétérinaire d'Alfort, où le chat a été testé positif : "Aujourd'hui, le principal risque est de contaminer son animal. En revanche, il n'y a aucune preuve domestique que les animaux scientifiques jouent un rôle épidémiologique dans la diffusion du Covid-19".

Renaud Tissier rappelle également les gestes à avoir pour prendre soin au mieux de votre chat, surtout si on est soi-même porteur du virus : "Quand on va le caresser, on va se laver les mains, pareil lorsqu'on nettoie sa litière. On évite les contacts au niveau de la face de l'animal et il faut mettre en œuvre des mesures de distanciation usuelle lorsque cela est possible". Le vétérinaire souligne également qu'"on est pas du tout dans l'approche que l'animal est un danger, c'est plutôt le contraire" et qu'"il ne faut certainement pas abandonner son animal, ce serait complètement immoral".