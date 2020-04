Coronavirus : nos animaux de compagnie peuvent-ils être contaminés ?

publié le 08/04/2020 à 06:16

Nos chiens et nos chats peuvent-ils attraper le Covid-19 ? "Pour être claire et pour faire bref, la réponse est non", tranche en guise d'introduction Barbara Dufour, professeure d'épidémiologie à l'École nationale vétérinaire d’Alfort, vice-présidente de l'association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.

"Il n'y a aucune preuve aujourd'hui que les chiens et les chats pourraient jouer un rôle quelconque dans la transmission de ce virus de manière active, c'est-à-dire en le multipliant, en s'infectant eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a retrouvé deux petits morceaux de virus sur deux chiens en Chine qu'on peut dire que ce virus à une chance de se multiplier ainsi", note la scientifique au micro de RTL Soir.

Existe-t-il, par contre, un risque passif de transmission ? Un chien ou un chat peuvent-ils par leurs promenades, revenir avec du virus sur eux et risquer de contaminer leurs propriétaires ? "La réponse est : peut-être, éventuellement", explique précautionneusement Barbara Dufour. "Pour éviter ces contaminations, il y a des règles très simples et ça ne consiste pas à passer la truffe de son chien à l'eau de javel. Il faut simplement éviter de se faire lécher le visage, les mains (...) et se laver les mains si ça arrive avant de passer à table, de se moucher...", précise la scientifique.

"Il faut raison garder sur cette affaire et garder des mesures d'hygiène de base dans les familles qui ont un animal de compagnie. Il faut que [l'animal] ait son endroit à lui pour dormir, qu'il ne lèche pas les visages parce que - sans parler du Covid-19 - il y a d'autres microbes dans la rue et tout se passera très bien avec les animaux de compagnie", concluait Barbara Dufour.