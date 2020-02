Chandeleur : quelle différence entre les crêpes et les pancakes ?

publié le 02/02/2020 à 15:40

En ce dimanche 2 février, jour de chandeleur, beaucoup se demande sûrement quelle est la différence entre les crêpes et les pancakes. Les Bretons raffolent des premières quand les Américains préfèrent les deuxièmes. Mais comment réussir à bien les différencier ?

Rondes, dorées et toute chaudes, les crêpes symbolisent le retour du soleil, qui se lève de plus en plus tôt en cette période de l'année. Si les crêpes sont si populaires c'est notamment grâce au peu d’ingrédients nécessaires à leur préparation : de la farine, des œufs, du lait et du sucre (pour les crêpes sucrées).

La recette des pancakes est pratiquement identique. À un détail près : la levure. Les pancakes, largement plus épais, demandent alors un œuf, du sucre, de la farine, du lait et une bonne cuillère à café de levure, pour leur préparation. Alors, crêpes ou pancakes, choisissez votre camp en ce jour de chandeleur.