Chandeleur 2020 : pourquoi mange-t-on des crêpes le 2 février ?

publié le 02/02/2020 à 06:02

Ce dimanche, comme chaque 2 février, c'est la Chandeleur. Une fête qui se traduit tout simplement, par manger des crêpes. Et si pour les plus gourmands la simple idée de se régaler est satisfaisante, cette fête tient d'abord son origine dans de nombreuses fêtes païennes.

À l'origine, la Chandeleur célèbre la fertilité de la terre, lorsque l'hiver et les grands froids s'éloignent et que le blé pousse plus facilement. Par la suite, une fête religieuse est venue ancrer la coutume, celle de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, appelée fête de la purification.

La fête de la purification se déroule 40 jours après Noël, le 2 février. Et si la Chandeleur s'appelle ainsi c'est parce qu'au Ve siècle, le pape Gélase met en place une procession avec des chandelles - d'où le nom "chandeleur". Bénies, des chandelles étaient placées dans les églises et la coutume dit que Gélase distribuait des crêpes aux pèlerins qui se rendaient à Rome le 2 février.

La crêpe, symbole du soleil

Rondes, dorées et toute chaudes, les crêpes symbolisent également le retour du soleil, qui se lève de plus en plus tôt en cette période de l'année. Si les crêpes étaient si populaires c'est entre autre grâce au peu d’ingrédients nécessaires à leur préparation. Aussi, elles permettaient d'écouler le surplus de blé de l'année passée à l'approche de la nouvelle récolte.

La Chandeleur a également ses coutumes et traditions. L'une d'entre elle recommande de faire sauter sa crêpe avec la poêle dans la main droite, pendant que dans la gauche on serre fort une pièce d'or. Cette coutume serait gage de prospérité pour l'année entière et est accompagnée de son proverbe : "Si point ne veux de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur".