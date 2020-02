Chandeleur : 10 recettes de crêpes originales

publié le 01/02/2020 à 07:20

La Chandeleur, c’est avant tout une dégustation de crêpes et de galettes tous les 2 février. Mais les origines de cette tradition païenne et chrétienne restent floues. Rituel romain et chrétien, fête historique ou tradition populaire, de nombreuses hypothèses ont tenté de retracer l’histoire de ce rituel hivernal.

Au Ve siècle, le pape Gélase christianise cette fête : les fidèles devaient allumer des cierges à l’Église, tous les 2 février, pour célébrer notamment, la fin de l’hiver. Le pape offrait une crêpe aux pèlerins qui arrivaient à Rome, dont la forme et la couleur rappellent le symbole d’un soleil, ou l’arrivée du printemps. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses façons de cuisiner des crêpes pour marquer la fin du cycle hivernal. Tour d’horizon de recettes salées et sucrées.

La recette de crêpe

Ingrédients (pour 15 crêpes) :

- 300 g de farine

- 3 œufs entiers

- 3 cuillères à soupe de sucre

- 2 cuillères à soupe d'huile

- 50 g de beurre fondu

- lait (environ 30 cl), à doser jusqu'à la ce que le liquide épaississe

- un petit verre à liqueur de rhum.

Préparation de la recette :

Versez la farine dans un saladier et formez un puits. Ajoutez les œufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre. Mélangez délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Faites chauffer une poêle et déposez-y quelques gouttes d'huile. Faire cuire les crêpes à feu doux.

Crêpe à la mexicaine

Variez de la traditionnelle recette de crêpe salée à base de jambon et fromage avec cette recette originale aux airs mexicains Crédit : Instagram / @bodyweightchick

Les crêpes salées de la Chandeleur ne se limitent pas aux œufs et au fromage. Cette recette vous emmènera dans un voyage gustatif jusqu'au Mexique.

Ingrédients :

- Un oignon

- Une gousse d'ail

- Des blancs de poulet

- Un poivron rouge

- Maïs

- Fromage blanc

Préparation :

Pelez et émincez finement l'oignon et écrasez la gousse d'ail. Émincez la gousse d'ail et le poivron en fines lanières. Coupez les blancs de poulet en aiguillettes. Faites chauffer deux cuillères à soupe d'huile dans une poêle et faites-y dorer le poulet. Ajoutez l'oignon, l'ail et le poivron. Dans un saladier, mélangez la farce au poulet avec le maïs et le fromage blanc

Répartissez ce mélange sur les crêpes et roulez-les.Passez-les dix minutes dans le four préchauffé à 180°C.

La crêpe Madame

Vous pouvez personnaliser votre crêpe Madame avec le fromage ou la viande de votre choix Crédit : Instagram / @simplecrepe

Cette recette salée pourra faire office de plat principal pendant le dîner de la Chandeleur.



Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 2 tranches de cantal

- 2 tranches de jambon de pays

- 4 jaunes d’œufs

- 2 noix de beurre

- 20 g de comté râpé

- Poivre du moulin



Préparation :

Découpez les tranches de cantal et jambon. Montez le gâteau en intercalant crêpe, jambon, fromage et beurre, jusqu'à l'épaisseur désirée. Parsemez de comté râpé et faites gratiner au four. Avant de servir, déposez un œuf sur le dessus, salez, poivrez.

Crêpe-apéritif au saumon et fromage frais

Pour une variante, vous pouvez remplacer le saumon par du jambon cru, par exemple Crédit : Instagram / @tiptoptable

Idéale pour être partagée à l'apéritif avec un verre de cidre, cette crêpe se décline aussi selon vos envie, en remplaçant le saumon par du jambon par exemple.



Ingrédients :

- 400 grammes de saumon fumé

- 125 grammes de fromage frais

- Un peu de coriandre ou de cerfeuil frais

- Poivre, sel



Préparation :

Ciselez finalement les herbes après les avoir lavées. Tartinez vos crêpes de fromage frais puis répartissez le saumon en lanières. Parsemez d'herbes, salez, poivrez. Enroulez les crêpes sur elles-mêmes et coupez-les en petit morceaux. Piquez les avec un cure-dent pour les maintenir serrées.

Le gâteau de crêpes

La gâteau de crêpe, recette facile qui satisfera les plus gourmands Crédit : Instagram / @mingzhiming

Recette très simple, le gâteau de crêpes saura satisfaire les plus gourmands. Suivez la recette de crêpes traditionnelle, faites cuire vos crêpes, garnissez-les de confiture, de pâte à tartine, de crème de marrons, chantilly, selon vos envies. Empilez-les de façon à former un gâteau, dans lequel vous couperez des parts.



La recette se décline également en version salée : recouvrez les crêpes de béchamel, fromage frais ou râpé, jambon, champignons ou encore légumes avant de les empiler.

Le "rainbow crepes cake" est facilement réalisable à l'aide de colorants alimentaires Crédit : Instagram / @bobbiehouseshop

Vous pouvez ajouter du colorant alimentaire à vos crêpes pour créer un "rainbow crepe cake", recette très en vogue sur les réseaux sociaux.

Les crêpes en boule

Des bretons ont inventés les crêpes boule. Sacrilège ! Un couple de Plourin-lès-Morlaix (Finistère) a rapporté la crêpe en forme de boule, informe Ouest France. Ce concept "fusion food" est inspiré des takoyakis, crêpe japonaise de farine de poisson fourrée au pouple crue. Pour réaliser ses petites boules de crêpes, il vous faudra un moule adapté, dans lequel vous verserez votre pâte. Pendant la cuisson, vous pourrez ajouter un carré de chocolat au centre, avant de retourner la boule, pour la fourrer.

La crêpe en cornet

Garnissez la crêpe en cornet selon vos envies ! Crédit : Instagram / @crepecoop

Cette recette offre surtout une variante dans la présentation du dessert. Suivez la recette classique. Au moment de sortir la crêpe du four, enroulez-la tout de suite en cornet. Maintenez le cornet en forme le temps que la crêpe durcisse. Une fois le cornet durci et refroidi, vous pouvez le garnir à vos envies, avec de la chantilly et de la confiture par exemple, ou de crème et du thon pour une variante salée.

La crêpe en aumônière à la glace vanille et au chocolat

Variez les plaisirs avec cette petite crêpe en aumônière, en choisissant de la glace chocolat ou pistache, par exemple

Ingrédients :

- De la glace à la vanille

- 2 cuillères à soupe d'amandes effilées

- 250 grammes de chocolat

- 30 grammes de sucre glace

- 30 grammes de beurre

- 15 cl de crème fleurette

- 10 cl de lait



Préparation :

Dans une casserole, faites chauffer le lait, la crème liquide et le sucre en poudre. Portez à ébullition puis versez la préparation sur le chocolat cassé en morceaux. Mélangez le tout au fouet puis ajoutez le beurre de le sucre glace. Réservez au chaud au bain-marie. Coupez des morceaux de glaces et répartissez-les au centre de chaque crêpe. Nappez-les de sauce chocolat et parsemez d'amandes effilées. Rabattez les bords de chaque crêpe en aumônière et nouez avec une lanière de vanille ou une petite ficelle. Saupoudrez de sucre glace et servez !



Feuilleté de crêpes au chocolat et à la banane maison

Feuilleté de crêpes au chocolat et à la banane maison Crédit : Pinterest

Ingrédients :

- 6 crêpes

- 300 g de pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes

- 5 bananes

- 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

- 1 citron

- 25 g de noisettes grillées

- sucre glace

- crème fraîche liquide



Préparation :

Versez la pâte à tartiner dans une casserole, et ajoutez la crème. Laissez chauffer à feu doux, en mélangeant de temps en temps. Pendant ce temps, pelez les bananes et coupez-les en rondelles. Versez-les dans un plat creux. Pressez le citron sur les rondelles de banane et mélangez. Sur une assiette, disposez une crêpe et badigeonnez-la de mélange chaud à la pâte à tartiner. Déposez une couche de rondelles de bananes, puis recouvrez avec une autre crêpe. Répétez l'opération jusqu'à épuisement des crêpes, en terminant par une crêpe. Hachez les noisettes grillées et recouvrez-en le feuilleté. Arrosez avec le reste de sauce à la pâte à tartiner.

Gratin de crêpes

Ingrédients :

- 25 cl de lait

- 3 œufs

- 80 g de farine

- 1 cuillère à soupe d'huile

- sel, poivre

- 300 g de viande hachée

- 5 oignons

- 1 gousse d'ail

- persil et coriandre hachés

- paprika, ras el hanout, cannelle, curcuma

- 30 cl de crème fleurette

- 10 cuillères à soupe de fromage frais

- 125 g de fromage râpé



Préparation :

Préchauffez le four à 180°. Mixez tous les ingrédients ensemble : lait, œufs, farine, huiles, sel et poivre. Laissez reposer une bonne heure. Faites cuire vos crêpes dans une poêle chaude légèrement huilée. Pour la farce, épluchez et découpez finement vos oignons. Faites revenir la viande hachée avec l'ail et les oignons. Ajoutez les épices, le sel, le poivre et les herbes. Ajoutez la moitié d'un verre d'eau et laissez cuire.

Pour réaliser le montage, sur chaque crêpe, étalez un peu de fromage frais puis ajoutez votre farce. Recouvrez d'une seconde crêpe que vous farcissez de la même façon puis roulez les galettes ensemble pour former un boudin. Une fois le boudin formé, découpez-le en forme de rondelles et répartissez les rondelles de crêpes dans un plat à gratin.

Recommencez l'opération avec les autres crêpes. Pour la garniture, dans un premier temps, mixez la crème fleurette avec 3 cuillères à soupe de fromage frais, du sel et du poivre. Recouvrez vos roulés de crêpes de cette préparation. Saupoudrez de fromage râpé et faites cuire au four durant environ 15 minutes.