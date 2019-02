Chandeleur : les Français mangent de plus en plus de crêpes industrielles

publié le 02/02/2019 à 11:51

Les Français font de moins en moins de crêpes eux-mêmes, mais ils en mangent beaucoup. En effet, en ce samedi 2 février, jour de la Chandeleur, il s'avère que les Français ne mettent plus vraiment la main à la pâte. L'an dernier, il s'est vendu en supermarché 13.000 tonnes de crêpes et galettes natures, à garnir.



Les Français en ont acheté pour 105 millions d'euros selon les chiffres du cabinet d'études Nielsen. Et c'est sans compter les crêpes salées, toutes faîtes, déjà garnies. Il s'en est vendu 6.000 tonnes, pour 55 millions d'euros.

En France, on fait de moins en moins les crêpes par soi-même, mais on continue à en manger et à les garnir. Il se vend deux fois plus de pâtes à tartiner, 455 pots de la marque la plus connue, par semaine et par magasin, les deux semaines autour de la Chandeleur, contre 211 pots habituellement.

Il se vend aussi 50% de pots de confitures et de cidres, en plus, à la Chandeleur. Et pour enrayer le déclin du fait maison, depuis 15 ans pour les crêpes, les grands meuniers, vendeurs de farine, ont concocté un drôle de décompte pour se souvenir de la recette. "4, 3, 2, 1" : 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine, et une pincée de sel.