Dis moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Que ce soit pour se reposer, pour se défouler, pour faire du sport, ou encore pour chanter dans sa salle de bain, la musique rythme notre vie. Elle est universelle, et se décline sous de nombreux "styles". Pop, rap, électro, métal, rock... De nombreuses études ont prouvé que derrière la musique, se trouve souvent des indices révélant notre personnalité.

Qu'est-ce que nos goûts musicaux disent de nous ? La musique que nous écoutons reflète t-elle vraiment notre personnalité ? Y a t-il un message caché derrière ce que nous écoutons ? Sommes-nous conscients de tout ça ? "On est fait pour s'entendre" s'est penchée sur la question.

Eric Jean-Jean, animateur radio et spécialiste musique chez RTL, raconte qu'il "existe une corrélation entre les niveaux sociaux culturels et l'ouverture d'esprit en musique". Elles construisent nos identités. Et comme nos personnalités, les musiques rassemblent, fédèrent, ou au contraire, divisent.

"La musique est un langage"

On ne vous apprend rien, la musique révèle notre personnalité. Pour Pierrick, auditeur RTL, et qui écoute du gospel, ou encore Louis Armstrong, "la musique est un langage. J'écoute de la musique noire, américaine car il y a un message politique derrière et ça me parle. Je déteste l'injustice, et l'histoire de ces musiques est fondée sur ces injustices de l'époque".

Pour d'autres, la musique peut être un moyen d'exprimer ce que l'on ressent, comme Clément, qui "aime le métal, car il permet d'exprimer sa colère et de crier", ou comme Elodie, qui, de part le métal, "voit un acte de rébellion par rapport à une éducation faite au son de la variété française".

Des goûts musicaux qui ne sortent pas de nulle part et ne se créent pas au hasard. Marie-Claude Treglia le confirme : "ils en disent long sur notre histoire, et sur notre rapport aux autres". Et si la musique que nous écoutons correspond à notre personnalité, elle reflète, au-delà de notre façon d'être, notre façon de penser, sans pour autant réduire à néant notre ouverture d'esprit.

Invités

- Eric Jean-Jean, animateur de Bonus Track et du Grand Studio sur RTL.

- Marie-Claude Treglia, journaliste.