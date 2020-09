Facebook, Instagram : l’amitié est-elle possible sur les réseaux sociaux ?

publié le 22/09/2020 à 16:05

Ils font désormais partie intégrante de nos vies et sont chronophages. Durant le confinement, on y passer peut être des heures entières. Les réseaux sociaux sont l'occasion de s'informer, de regarder des vidéos, lire des articles, mais également de faire des rencontres. Des rencontres virtuelles qui peuvent perdurer et s'entretenir au fil du temps.



Mais peut-on parler d'amitié quand il s'agit exclusivement de se connaître par ces réseaux sociaux ? Est-il possible de se lier quand on ne connaît de l'autre que des confidences et points de vues dont on ne peut vérifier sa véracité, sans rencontrer vraiment la personne et la voir dans les yeux ? C'est la question que s'est posée "On est fait pour s'entendre".

Depuis longtemps, les philosophes cherchent à définir ce qu'est réellement l'amitié et ce qu'elle encadre. Pierre Soubiale, professeur, le souligne : "On a toujours dit que l'amitié était quelque chose de rare. Aujourd'hui, on peut se demander si cette amitié que l'on peut définir d'authentique, n'est pas noyée par ces amitiés superficielles. L'amitié suppose également une vie et des activités communes, et non seulement le fait de communiquer". Alors, la définition que l'on a de l'amitié est-elle remise en cause avec les réseaux sociaux ?

L'amitié est-elle redéfinie ?

Si certains se servent des réseaux sociaux pour garder contact avec leurs amis quand ils ne peuvent pas se voir, d'autres s'en servent pour faire de nouvelles rencontres. Une nouvelle façon de créer des amitiés derrière son écran. Un écran qui peut permettre plus facilement d'aller vers l'autre, de s'ouvrir, sans avoir cette timidité qui peut s'emparer de nous en face de l'autre. Ludivine et Aurélie, auditrices RTL, ont franchi le pas. "On suivait en ligne le même cours avec un coach. Un jour, on s'est demandé comme "amies" sur les réseaux, et on s'est rencontrée en vrai il y a 15 jours. En vrai, on aurait peut-être eu plus de mal à venir se parler".

Même si les réseaux sociaux n'empêchent pas la rencontre virtuelle, les relations virtuelles suffisent-elles ? Mickaël Stora, psychanalyste, souligne qu'il est possible de connaître une personne, juste avec les mots : "Si on sait distinguer le choix des mots utilisés, on peut repérer les goûts et la personnalité de chacun".

Des réseaux sociaux qui semblent donc redéfinir les contours de l'amitié, et qui, selon certains, pourraient même avoir un rôle à jouer pour aider les gens à se voir. "L'amitié est nécessaire à l'humain dans sa capacité à avoir des espaces en dehors du couple et de la famille, mais les réseaux sociaux devraient pousser encore plus les gens à se rencontrer en vrai", raconte Mickaël Stora.

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines).



- Eric Mettout, journaliste spécialiste des univers numériques.



- Pierre Soubiale, professeur de philosophie.