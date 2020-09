Serge Gainsbourg : qui l'a inspiré pour écrire le titre "Bambou" ?

publié le 23/09/2020 à 22:05

Le titre "Bambou" d'Alain Chamfort, est extrait de l'album "Amour année zéro" sorti en 1981, qui, paradoxalement, n'a pas très bien marché, avec seulement 50.000 exemplaires vendus. Cette chanson signe les retrouvailles avec Serge Gainsbourg, a qui Alain Chamfort a demandé de l'aide pour l'écriture de l'album. Après leurs travaux conjoints en 1977 avec "Rock’n’Rose" et "Poses" en 1979, les voilà de nouveau réunis. "Amour année zéro" sera aussi l’une des dernières collaborations entre Gainsbourg et Chamfort.

Pour l’écriture de l’album, Gainsbourg va rejoindre Alain Chamfort et sa compagne de l’époque à Los Angeles où sera enregistré l’album. Mais l’ambiance est tendue entre les artistes, Chamfort refusant les textes trop faciles de Gainsbourg. Ce dernier finira par quitter Los Angeles subitement. Ils finiront l’écriture des dernières chansons par téléphone, Gainsbourg à Paris, Chamfort aux Etats Unis.

Le titre "Bambou", lui, cartonnera, et sera même repris par la chanteuse Jenifer, à l'occasion de la sortie de l'album "Paroles de femmes", en 2011. Mais qui se cache derrière ce surnom et ce titre "Bambou" ? De qui Serge Gainsbourg s'est-il inspiré pour écrire cette chanson ? Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean vous raconte toute l'histoire de "Bambou", titre à succès...

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Alain Chamfort, "Bambou"

-Mickey 3D, "Respire"

-Ray Charles, "Georgia on my mind"

Hommage : Juliette Gréco

Focus : Magical Mystery Tour, 9ème album des Beatles

Invité : Thomas Chaline, auteur du livre "Cabrel, une vie en chansons"