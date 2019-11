publié le 19/11/2019 à 19:00

Le Missel, livre qui rassemble les prières de la messe à l'usage des prêtres et des fidèles catholiques, a été traduit une nouvelle fois. La nouvelle traduction du texte latin original proposée par la Conférence des évêques de France (CEF) a reçu "confirmatio" du Vatican récemment. Dans le texte rénové, on voit apparaître l'écriture inclusive.

Ainsi, dans la prière du "Confiteor", en français "Je confesse à Dieu", récitée à chaque début de messe, la formule "mes frères" est remplacée par la formule "mes frères et sœurs". Les fidèles catholiques ne diront donc plus "je reconnais devant mes frères que j'ai péché", mais "je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché". De même, ils ne diront plus "je supplie la Vierge Marie (...) et vous, mes frères, de prier pour moi (...)", mais "je supplie la Vierge Marie (...), et vous mes frères et sœurs, de prier pour moi (...)", explique la CEF.

De même, dans la première prière eucharistique, c'est-à-dire la prière dite par le prêtre quand il offre le pain et le vin sur l'autel, le prêtre ne dira plus "souviens-toi de tes serviteurs", mais "de tes serviteurs et de tes servantes", indique La Croix. Ces modifications sont plus fidèles au texte en latin, a précisé au quotidien Bernadette Mélois, directrice du Service national de pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) de la CEF.

Cette nouvelle traduction sera mise en application à partir du 29 novembre 2020, premier dimanche de l’Avent. Elle deviendra définitive dans les paroisses de France à partir du lundi 24 mai 2021, lundi de Pentecôte, et jour de la fête de "Marie, mère de l’Église". En 2017, une nouvelle traduction de la prière du Notre-Père était entrée en vigueur.