publié le 17/09/2019 à 11:17

L'épiscopat catholique tente de faire entendre sa voix, à une semaine de l'examen par les députés du projet de loi bioéthique. Lors d'une réunion lundi 16 septembre à Paris, les principaux responsables des évêques de France ont fait part de leurs craintes et de leurs doutes, concernant ce texte déjà adopté en commission.

Les évêques de France ont déclaré que les Français préoccupés par le projet de loi bioéthique "ont le devoir" de manifester. Pour Pierre-Thierry Magnin, porte-parole de la conférence épiscopale, ce n'est pas une incitation. "C'est un appel à se manifester pour reprendre une phrase du Cardinal 23. Chacun ensuite est suffisamment grand pour trouver les moyens, mais ce n'est pas le rôle de la conférence des évêques de France de donner des consignes".

"Je ne crois pas qu'il y ait une hypocrisie. Je pense que les rôles sont distincts. On peut comprendre cette manifestation-là, on peut comprendre qu'on n'y aille pas non plus. C'est important qu'on respecte la pluralité des moyens", déclare-t-il à RTL.

Selon Pierre-Thierry Magnin, "Ces questions sont une source de débats pour les catholiques. Nous avons beaucoup participé aux États Généraux de la bioéthique où on a abordé ces questions de fonds".