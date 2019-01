"Las Siervas" : qui sont ces religieuses rockeuses ?

publié le 23/01/2019 à 16:11

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se sont ouvertes ce mardi 22 janvier au Panama, vont être marquées par la présence d'un groupe de rock pour le moins insolite et énergique : "Las Siervas" (Les servantes).



Ce groupe péruvien, composé de neuf religieuses âgées de 22 à 37 ans, se prénomme ainsi car c'est le nom de la congrégation dans laquelle elles se sont rencontrées il y a cinq ans à Lima, la capitale péruvienne.



Elles jouent du violon, de la batterie ou encore de la guitare et leurs textes, eux, restent religieux : "Nous sommes de jeunes bonnes sœurs. Il faut, en gardant l’essence même de la religion, trouver d'autres formes d'évangélisation pour montrer notre force", souligne l'une d'elle.



"Confía en Dios" (Fais confiance à Dieu), leur chanson la plus populaire, a été regardée près de deux millions de fois. Cette semaine, elles vont pouvoir rencontrer le pape François. Un bon coup de pub pour celles qui reversent l'ensemble de l'argent qu'elles gagnent dans des œuvres sociales de leur congrégation.

Les JMJ, organisées une fois tous les deux ou trois ans par l'Église catholique, se tiennent du 22 au 27 janvier. Cette grande fête culturelle et religieuse a pour objectif de rassembler des jeunes catholiques du monde entier.