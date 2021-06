Cash back : comment gagner de l'argent avec ce service ?

publié le 05/06/2021 à 10:00

Le cash back est une méthode qui existe depuis quelques années dans plusieurs pays. Par la transposition d'une directive européenne, le cash back est disponible en France. C'est un service qui permet de retirer de l'argent en espèces chez un commerçant après avoir réalisé un achat par carte bancaire.

"Le cash back est une mécanique qui vous permet, en achetant en ligne, de récupérer une partie de votre achat sous forme d'euros ou de points qui sont placés dans une cagnotte, raconte Armelle Levy. Une fois que la cagnotte a atteint un certain montant, vous pouvez la débloquer et récupérer votre argent sur votre compte bancaire classique. Et si la cagnotte fonctionne en points vous pouvez la dépenser en cadeau".

Ainsi, le cash back est une remise, que vous allez toucher, "mais généralement un mois après", poursuit la journaliste. C'est une sorte de fidélité un peu masquée. Mais contrairement à la carte de fidélité en magasin, le cash back est multi-enseignes.

Les sites de cash back sont des apporteurs d'affaires

"Vous pouvez faire vos achats chez Darty et chez Boulanger par exemple, deux enseignes concurrentes, mais vos remises tombent dans la même cagnotte. Et l'argent récolté, vous le dépensez où vous le voulez", souligne Armelle Lévy.

En France, le cash back existe depuis 15 ans et marche moins bien qu'aux États-Unis par exemple où ce système est la norme depuis les années 1960. Pour s'inscrire, il faut créer un compte en ligne. Après cela, on accède aux catalogues des marchands partenaires. Il suffit alors de cliquer sur l'offre qui nous intéresse pour arriver sur le site de la boutique en question.

Les sites de cash back sont des apporteurs d'affaires. Mais, eux, comment survivent-ils ? "Ils négocient leurs propres commissions avec les marchands. Si les sites de cash back négocient 10 % sur 100 euros, ils vont toucher 10 euros quand vous allez acheter cet article", conclut Armelle Lévy.

Au sommaire de l'émission

Argent : Le cashback, vous connaissez ? Comment gagner de l'argent avec ce service ?



Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.



Jardinage : comment faire pousser des tomates cerises en pot ?

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique et rédacteur en chef de l’émission Mission : Végétal diffusée sur M6.



Cuisine : comment cuisiner les petits pois ?



Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef, créatrice de La Guinguette d'Angèle à Paris et naturopathe.