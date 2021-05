Changer de banque : quels sont les avantages ?

publié le 15/05/2021 à 10:00

C'est bien connu, les banques font parfois des offres aux nouveaux arrivants bien plus intéressantes que les contrats des anciens. On pourrait alors se demander si la fidélité n’est pas toujours récompensée. Pour Armelle Levy, "il n'y a qu'à voir quand vous cherchez un crédit immobilier ou un prêt étudiant. Même si vous êtes dans la même banque depuis des années, souvent la même que vos parents, on a le sentiment que la banque est plus intéressée à faire venir de nouveaux clients, qu'à vous garder".



Pour beaucoup, quand on a nos habitudes dans une banque, on ne se pose pas la question de savoir si l’herbe est plus verte ailleurs. De plus, si l'entente entre vous et le conseiller est au beau fixe, aucun intérêt de changer, puisqu'une autre banque ne fera pas forcément mieux.

Armelle Levy ajoute : "puis, il faut faire la démarche, on se dit que c'est fastidieux, même si les procédures ont été simplifiées. Dans les faits, seulement 7 % des Français aujourd'hui changent de banque chaque année".

Avantages humains et financiers

Alors, quels sont réellement les avantages de changer de banque ? D'abord, il y a l'avantage humain : "vous trouvez que votre banque vous traite mal, le conseiller vous énerve, ça ne se passe pas très bien... Vous pouvez claquer la porte de la banque et allez tout mettre dans celle d'à côté", relate Armelle Levy.

Il y a ensuite l'aspect le plus important, celui financier. "Dans une banque traditionnelle, les frais bancaires coûtent en moyenne entre 15 et 18 euros par mois. Si vous passez d'une banque traditionnelle à une autre, vous pouvez faire presque 30 % d'économie, ce qui correspond à presque 50 euros par an", ajoute la journaliste.

Un avantage financier encore plus présent aujourd'hui, depuis l'apparition des banques en ligne. "Les frais bancaires sont souvent en dessous de 10 euros par an, c'est ce qu'il y a de moins cher et on sent la différence", continue-t-elle. Pour autant, avec ces banques en ligne, vous perdez tout l'aspect relationnel avec un conseiller sur place. Aujourd'hui, de nombreux comparateurs sur Internet vous aident et vous renseignent sur les différents prix des banques. Il n'y a plus qu'à faire votre choix !

