publié le 12/06/2019 à 14:18

Attention si vous avez acheté des fruits de mer récemment. Carrefour rappelle des huîtres de Bouzigues. Elles pourraient être contaminées par des salmonelles, selon l'association 60 millions de consommateurs.



Les huîtres de Bouzigues conventionnelles et labellisées bios concernées ont été conditionnées sous les marques "Sanchez" et "Filière qualité Carrefour" entre le 5 et le 7 juin 2019. Il s'agit d'huîtres n° 2 et n°3. Vous trouverez le détail des lots concernés ici.

Si vous êtes en possession d'un de ces produits, il est demandé de "ne pas le consommer, de le détruire ou de le ramener au point de vente, où il vous sera remboursé". Vous pouvez joindre le service client Carrefour au 09.69.39.70. 00.

L'association de consommateurs précise que les salmonelles sont responsables d'infections alimentaires dont les symptômes "peuvent être graves chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées". Il s'agit de "troubles gastro-intestinaux, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales, souvent accompagnés de fièvre", qui apparaissent entre 6 et 72 heures après ingestion.