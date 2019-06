publié le 04/06/2019 à 07:11

Amateurs de café, soyez rassurés ! Une étude britannique tend à démontrer que jusqu'à 25 tasses par jour, cette boisson n’est pas mauvaise pour le cœur. Jusqu'à présent les scientifiques suggéraient plutôt que le café augmentait le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral (AVC). Une consommation modérée est même le plus souvent recommandée.



Établie sur la base de 8.412 personnes au Royaume-Uni, cette nouvelle étude prétend au contraire que boire de 5 à 25 tasses par jour n'est pas plus nocif pour les artères que de n'en boire qu'une seule, rapporte The Guardian.

Pour parvenir à de telles conclusions, les experts de l'Université Queen Mary de Londres ont divisé le panel en trois groupes. Le premier groupe était composé de ceux qui buvaient moins d'une tasse de café par jour, le second de ceux qui en buvaient quotidiennement entre une et trois tasses.

Jusqu'à 25 tasses par jour...

Enfin, le troisième était constitué de ceux qui en buvaient plus de trois. Au sein de ce dernier groupe, où la moyenne était de cinq tasses par jour, certaines personnes en buvaient jusqu'à 25. Les chercheurs ont ainsi découvert que ces derniers n'étaient pas plus à même de rencontrer des problèmes artérielles que ceux qui en buvaient moins d'une tasse.



Tous les participants de ce troisième groupe ont subi des examens cardiaques par IRM et des tests de pouls par ondes infrarouges. Les résultats se sont avérés similaires, même en prenant en compte des facteurs tels que l'âge, le poids et le tabagisme.

"Malgré l'énorme popularité du café dans le monde, différents rapports pourraient dissuader les gens d'en profiter. (...) Notre recherche indique que le café n'est pas aussi mauvais pour les artères que le suggéraient des études précédentes.", assure le docteur Kenneth Fung.



Notre chroniqueur Michel Cymes vantait, lui aussi, en novembre dernier les "vertus sur la santé" de ce "médicament naturel, aux multiples bienfaits". "Le café abaisse les risques d'infarctus, il favorise la sécrétion d'insuline, sans compter les vertus préventives sur un nombre conséquent de cancers", estime le médecin, même s'il préconise néanmoins contre sa consommation abusive...