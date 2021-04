Cantal : avec son camion-salon, Élodie part coiffer dans les villages

publié le 08/04/2021 à 14:05

Si l'on connait la tournée du boulanger ou du boucher à la campagne, ce matin RTL vous emmène en Auvergne découvrir le camion d'Élodie Mallet. À bord, pas de pain ni d'entrecôtes, mais du shampoing et des paires de ciseaux. Élodie a 33 ans et elle a choisi d'exercer son métier de coiffeuse dans un camion, dans les villages près de Saint-Flour dans le Cantal.

Le camion d'Élodie est tout en baie vitrée avec un bac à shampoing et un immense miroir pour la coiffure. Tout est là, regroupé sur quelques mètres carrés. "Tout est équipé, on est sur batterie donc au niveau de l'électricité on descend du camion, on appuie sur le bouton et c'est parti pour la journée", indique la coiffeuse, qui précise avoir de grosses réserves d'eau.

"Il faut être très très maniaque, tout ranger. Il n'y a rien qui traîne et après tout se verrouille. On range juste dans des caisses et puis voilà", ajoute celle qui a été coiffeuse dans un salon professionnel pendant plus de 15 ans. "Je ne regrette pas du tout, dans les petits villages les gens sont très très agréables, c'est très familial et puis on se sent utile, on a l'impression de leur apporter un service. Ce n'est pas monotone du tout", se réjouit la jeune femme.

15 communes desservies

Devant elle aujourd'hui, Pierre, qui est venu se faire coiffer après deux mois sans le moindre coup de ciseaux. "Elle vient partout, je peux y aller quand elle est près de chez moi, c'est impeccable, il n'y a que des avantages", salue le client. À chaque fois, la présence du camion dans les villages est un petit évènement, comme l'explique Christelle, une habituée : "Pouvoir se retrouver autour du camion, pouvoir discuter avec les voisins, actuellement c'est un petit peu les occasions qui manquent donc je pense que c'est un vrai outil intéressant".

Élodie se déplace tous les jours avec son camion jusqu'à 20 minutes de route autour de son domicile. Elle dessert ainsi 15 communes où il n'y a pas de coiffeur à proximité.