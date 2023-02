Que faire pour conserver son bronzage plus longtemps ?

L'été touche à sa fin, et avec lui le bronzage des vacances, s'estompe rapidement. Au bout d'un mois, l'épiderme se renouvelle et toutes traces de bronzage disparaissent. Une solution simple apparaît, s'exposer à nouveau au soleil. Mais avec l'automne qui approche, le temps, moins clément, ne permettra pas de garder le même teint halé des vacances.

Le bronzage se caractérise par une coloration brunâtre de la peau. Elle est causée par la formation d'un pigment noir, nommé la mélanine, qui aspire les rayons UV. Il ne faut pas oublier que le bronzage est en fait un signe que la peau réagit, après avoir subi des dommages cellulaires profonds. Voici cependant des astuces, permettant de conserver votre bronzage quelques semaines de plus.

L'hydratation est la meilleure façon de conserver son bronzage, aussi longtemps que possible. Une bonne hydratation permet de ralentir le processus naturel de desquamation (chutes de fines lamelles de peau, se détachant de l'épiderme). Il faut éviter tous les soins permettant d'accélérer l'élimination des cellules superficielles de la peau. Le gant de crin, les peelings et les gommages sont proscrits.

Des produits miraculeux pour le bronzage ?

Beaucoup de crèmes, après-soleils et autres gélules promettent une prolongation du bronzage. Tout n'est pas bon à prendre, il faut faire le tri. Certains produits qui s'appliquent sur la peau contiennent des actifs, censés stimuler la production des mélanocytes (cellules produisant de la mélanine). Leurs effets sont très modérés. Il n'est donc pas conseillé de les prendre.

En revanche, d'autres produits possédants des actifs autobronzants, à savoir la DHA et l'érythrulose, peuvent être utilisés. Ces actifs libèrent des molécules qui brunissent la surface de la peau. Il n'y a donc pas besoin d'être exposé au soleil. C'est un des moyens les plus sûrs de prolonger un teint halé.

Les gélules "bronzantes" sont pour la plupart fiables. Elles contiennent du bêtacarotène et des vitamines C, antioxydantes, qui donnent un teint légèrement orangé. Des précautions sont tout de même à prendre. Il ne faut pas les prendre de manière prolongée, car on ne connaît pas encore leur effet sur la santé à long terme. Il est recommandé de ne pas en prendre plus de 3 mois par an. Les personnes fumeuses et enceintes ne peuvent pas en faire usage.

Un moyen auquel on ne pense pas souvent, est juste de consommer des aliments riches en bêtacarotène. Carottes, patates douces, et haricots figurent en tête de liste. Les épinards, chou vert et persil en contiennent aussi.

