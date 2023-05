Si on se met au soleil, généralement, c’est pour avoir bonne mine et prendre une bonne dose de vitamine D. En évitant si possible les coups de soleil qui, eux, sont nettement moins agréables, et obligent à rester à l’ombre, ce qui n’était pas l’objectif recherché à l’origine. Mais au-delà de ça, le bronzage est vraiment nécessaire à notre peau !

Les U.V. du soleil ont un effet stimulant. Ils multiplient les cellules de la couche cornée, la couche la plus externe de notre épiderme, ce qui permet de former une protection naturelle contre les effets négatifs des rayons solaires !

Ces cellules se remplissent de mélanine, un pigment brun dont le rôle est d’absorber la majeure partie des U.V. et surtout de neutraliser les radicaux libres qui sont l’ennemi de notre peau. L’impression de chaleur qu’on a au soleil, c’est la mélanine qui a transformé les U.V. ainsi. Et quand ça brûle, c’est qu’elle est dépassée par les événements !

À écouter 470. Pourquoi le bronzage a une vraie utilité pour notre peau ? 00:02:14

Ce bronzage, c’est une protection contre le soleil ! Il apparait environ deux jours après l’exposition au soleil. C’est le temps que mettent les cellules remplies de mélanine pour arriver à la surface de notre peau. Il faut environ une vingtaine de jours au soleil pour que l’on atteigne notre bronzage maximum et une trentaine pour que, à notre plus grand regret, il disparaisse une fois l’été terminé. Dernière chose, si on ne bronze pas de manière uniforme, c’est normal. Ça dépend de la présence de ces fameux cellules gorgées de mélanine. Là où il y en a le plus, c’est là où on bronze le plus.

C’est le cas de notre visage où il y en a le maximum. Presque deux fois plus que sur le tronc et quasiment dix fois plus que sur la paume de nos mains. Mais quelle que soit la partie exposée, il faut se protéger. L'écran total, ça n’existe pas. Aucune crème ne bloque totalement les U.V.B., responsables des coups de soleil. D’ailleurs, cette appellation est interdite sur les étiquettes depuis 2006…

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info