publié le 25/06/2019 à 06:45

La cigarette électronique, un outil de sevrage du tabac plutôt efficace. C'est la conclusion d'une étude menée par Santé Publique France, lors de laquelle 700.000 personnes au total ont estimé que le vapotage les a aidés à arrêter de fumer. Preuve de l'utilité de cette pratique apparue en 2010.

Et parmi ces ex-fumeurs, près de 68% déclarent qu'ils n'ont pas eu besoin d'une autre aide, comme les patchs et autres substituts nicotiniques. Arrêter la cigarette, c'était l'idée de départ de plus d'un vapoteur sur 2. Parmi ceux qui vapotent et qui fument encore, plus des trois quarts estiment avoir diminué leur consommation de cigarettes : une dizaine au quotidien contre un peu moins d'une vingtaine auparavant.

Quant au profil du vapoteur quotidien, il se précise au fil des années : il s'agit d'un homme dans 6 cas sur 10, doté d'un diplôme supérieur. Il a en moyenne 41 ans et utilise en grande majorité des e-liquides contenant de la nicotine. La durée de l'utilisation de la cigarette électronique est en forte augmentation : 20 mois en moyenne, lors de cette enquête réalisée en 2017, contre 4 mois, 3 ans plus tôt.

