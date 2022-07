Les premiers résultats du brevet des collèges seront publiés vendredi 8 juillet. Les candidats sauront enfin s'ils ont réussi à obtenir leur premier diplôme et s'ils ont décroché la mention. Comme pour le bac, il est possible d'obtenir trois mentions :

- Assez bien : entre 480 et 560 points pour les candidats scolaires et entre 240 et 280 points pour les candidats libres.

- Bien : entre 560 et 640 points pour les candidats scolaires et entre 280 et 320 points pour les candidats libres.

- Très bien : plus de 640 points pour les candidats scolaires et plus de 320 points pour les candidats libres.

Les meilleurs élèves seront récompensés par une bourse au mérite. Cette bourse est versée pendant trois ans maximum aux élèves déjà boursiers ayant au moins obtenu la mention bien. Le montant de la bourse au mérite peut aller de 400 à 1.000 euros. La somme qu’un candidat peut recevoir est basée sur son échelon (lui-même basé sur la bourse de lycée). La bourse au mérite est versée en trois fois, en même temps que la bourse de lycée.

Comme l'explique digiSchool, pour toucher la bourse, il faut être capable de justifier d'une bourse de lycée, de ses résultats au brevet et il faut également fournir une attestation sur l'honneur dans laquelle l'élève s'engage à poursuivre sa scolarité jusqu'au bac et à avoir de bons résultats scolaires. À savoir : il est possible que la bourse soit retirée à un élève si celui-ci n’est pas suffisamment assidu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info