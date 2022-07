Bac 2022 : les aides et primes que les bacheliers peuvent demander

Une bonne nouvelle peut en amener une autre. Les quelque 86% des 709.000 candidats qui ont obtenu le diplôme du baccalauréat cette année sans passer par la case rattrapage pourront bénéficier d'avantages financiers, encore plus s'ils l'ont obtenu avec une mention.

Selon service-public.fr, relayé par Ouest-France, les nouveaux bacheliers peuvent bénéficier d'une somme allant jusqu'à 250 euros en ouvrant un compte en banque. Il s'avère que la meilleure prime d'une banque s'élève à 160 euros, d'après MoneyVox. Elle est offerte par le CIC pour ceux qui ont obtenu une mention "Très bien" et 40 euros pour une mention "Assez bien".

De son côté, la Société générale offre directement 80 euros à chacun de ses bacheliers, peu importe la mention. La banque offre 80 euros supplémentaires si le bachelier en question ouvre un nouveau compte.

Bourses et aide au mérite

Les nouveaux bacheliers ayant obtenu la mention "Très bien" peuvent demander l'aide au mérite. Cette dernière s'élève à 900 euros par an, elle est distribuée pendant les trois années qui suivent l'obtention du diplôme. En plus de la mention citée plus tôt, pour en bénéficier il faut : avoir déposé un dossier social étudiant (DSE) éligible aux bourses sur critères sociaux ou une allocation spécifique annuelle et intégrer un établissement supérieur à la rentrée.

Enfin, tout bachelier peut prétendre à une bourse au mérite, qui varie en fonction de sa commune et de sa mention. "N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie, conseil départemental ou régional pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une bourse au mérite et pour en connaître le montant", recommande le site service-public.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info