Brevet 2022 : découvrez les corrigés de l'épreuve de français

De 9h à 12h15 ce jeudi 30 juin 2022, les élèves de Troisième ont planché sur l'épreuve de français du brevet des collèges. RTL vous propose le corrigé de l'intégralité de l'épreuve, en partenariat avec digiSchool.

Elle se déroule en deux parties. Pendant la première, les candidats sont évalués sur la grammaire, les compétences linguistiques et la compréhension de texte (sur 50 points). Cet exercice est suivi d’une dictée (sur 10 points). La seconde partie de l’épreuve est consacrée à une rédaction (sur 40 points). Deux sujets au choix sont soumis aux candidats.



Cette année, le texte sur lequel portaient les exercices de compréhension était "Le Lion et le Moucheron", extrait du livre II des Fables de Jean de La Fontaine (1668). Et la dictée était "Le moustique et le lion", extraite des Fables d’Ésope (VIIe-VIe siècle avant J.-C.).

Concernant la rédaction, les candidats pouvaient plancher sur l’un de ces deux sujets :

- un sujet d’imagination, où il s’agissait d’écrire le récit fait par le moucheron de son combat victorieux autres animaux

- un sujet de réflexion, consistant à répondre à la question : la littérature et les œuvres artistiques peuvent-elles nous aider à réfléchir sur notre propre comportement ?

Compréhension et compétences d'interprétation

Pour l’exercice de compréhension et compétences d’interprétation, vous pouviez répondre de la façon suivante :

1. Vers 1 à 8 :

a. Qui parle au vers 1 ? À qui s’adresse-t-il ?

Au vers 1, le lion s’adresse au moucheron : "Va t’en, chétif insecte, excrément de la terre !"

b. Quelle réaction ce propos déclenche-t-il et pourquoi ?

Ce propos déclenche la colère du moucheron qui se sent humilié par une insulte ("excrément de la terre") et cela engendre un combat entre les deux animaux.

2. Vers 9 à 29 :

a. Quel animal domine le combat ? Justifiez votre réponse en relevant trois expressions dans ce passage.

L’animal qui domine le combat est le moucheron : il fut "le Trompette et le Héros", il "prend son temps", "le quadrupède écume".

b. Quelle tactique est utilisée par le moucheron aux vers 12 à 29 ? Quel en est le résultat ?

La tactique utilisée par le moucheron est le harcèlement. En effet, il tourmente le lion à l'excès : "Tantôt pique l’échine, et tantôt le museau". Cette tactique a l’avantage de rendre le lion fou de rage.

c. Comment le fabuliste met-il en évidence le mouvement et l’agitation du combat ? Pour justifier votre réponse, vous vous appuierez notamment sur les verbes, les adverbes et le rythme des vers.

Le fabuliste met en évidence le mouvement du combat d’abord utilisation avec un présent de narration : "il rend ; écume ; on se cache" qui rend l’action plus vivante. De plus, les vers sont courts : "Et cette alarme universelle" est un octosyllabe : ce vers compose l’essentiel de ce passage et lui donne un rythme vif.

3. Vers 15 à 29 :

Par quels groupes nominaux le lion est-il désigné ? Quel est l’effet produit ?

Dans ces vers, le lion est désigné sous des termes peu élogieux vis-à-vis de son statut : "le quadrupède" souligne par exemple son état animal. Par ailleurs, La Fontaine écrit aussi "la bête irritée", ce qui fait du lion non un roi, mais un simple animal en colère. Enfin, il souligne son statut de victime avec les termes "malheureux lion". L’effet produit est que le lion apparaît dominé.

4. Vers 30 à 34 :

Quel est le retournement de situation raconté par cette fable ?

L’insecte gagnant va se vanter, mais "il y rencontre aussi sa fin" dans une toile d’araignée.

5 : Au cours de la fable, de quel défaut le lion et le moucheron font-ils preuve à tour de rôle ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur l’ensemble de la fable.

Le lion est vaniteux : il se pose comme supérieur en lançant "chétif insecte". Cependant, le moucheron qui lui donne une leçon fait de même : "il sonne la victoire, va partout l’annoncer". Tel est pris qui croyait prendre.

6. Vers 35 à 39 :

Comment comprenez-vous les deux enseignements que le fabuliste donne au lecteur ?

La fable comporte effectivement une double morale. D’abord, celle qui dit qu’"entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits". C’est-à-dire que les dangers les pires sont parfois les plus insignifiants.

Ensuite, la seconde morale dit qu’"aux grands périls tel a pu se soustraire, Qui périt pour la moindre affaire". Cela signifie que le fait d’avoir triomphé des choses les plus dangereuses ne nous met pas à l’abri de celles qui le sont moins.

7. Image :

a. Comment l’illustration donne-t-elle à voir les effets de l’attaque du moucheron sur le lion ?

L’illustration montre les effets de l’attaque du moucheron. Le lion est debout et semble souffrir dans une position qui n’est pas naturelle. Il a une patte dans le dos, l’autre au-dessus de la tête, et se contorsionne.

b. Comment s’y prend l’illustration pour laisser entrevoir la fin de la fable ?

L'illustration fait deviner la fin de la fable en représentant aussi son élément de résolution : la toile d’araignée.

Compétences linguistiques et grammaticales

Concernant les compétences linguistiques et grammaticales à mobiliser, il fallait notamment connaître les règles de COI/COD, de proposition subordonnée et de préfixe. L’exercice comprenait également quelques réécritures de phrases.



