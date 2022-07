Brevet 2022 : découvrez quand seront publiés les résultats, selon votre académie

Après avoir passé leurs épreuves les 30 juin et 1er juillet, les candidats au brevet pourront découvrir leurs résultats. Ce sont les académies qui décident du jour et de l’horaire de la publication de leurs résultats. Vous pourrez les consulter sur le site de digiSchool, où les résultats seront affichés en temps réel.

Voici les dates auxquelles les académies révèleront les résultats :

- Aix-Marseille : lundi 11 juillet à partir de 14 h

- Amiens : vendredi 8 juillet à partir de 18 h

- Besançon : résultats à venir

- Bordeaux : vendredi 8 juillet à 17 h

- Caen : vendredi 8 juillet à 10 h

- Clermont-Ferrand : vendredi 8 juillet à partir de 15 h

- Corse : vendredi 8 juillet en fin de journée

- Créteil : vendredi 8 juillet à 16 h

- Dijon : résultats à venir

- Grenoble : vendredi 8 juillet

- Guadeloupe : vendredi 8 juillet

- Guyane : résultats à venir

- La Réunion : vendredi 8 juillet à 10 h

- Lille : vendredi 8 juillet à 17 h

- Limoges : vendredi 8 juillet à 14 h

- Lyon : résultats à venir

- Martinique : résultats à venir

- Mayotte : résultats à venir

- Montpellier : résultats à venir

- Nancy-Metz : résultats à venir

- Nantes : résultats à venir

- Nice : lundi 11 juillet à 14 h

- Orléans-Tours : vendredi 8 juillet à 19 h

- Paris : vendredi 8 juillet à 16 h

- Poitiers : Information à venir

- Reims : vendredi 8 juillet dès 18 h

- Rennes : résultats à venir

- Rouen : vendredi 8 juillet à 10 h

- Strasbourg : vendredi 8 juillet à partir de 16 h

- Toulouse : vendredi 8 juillet à 15 h

- Versailles : vendredi 8 juillet à 16 h

Comment est attribué le diplôme national du brevet (DNB) ?

Le brevet des collèges (DNB) est noté sur un total de 800 points : 400 points pour le contrôle continu et 400 points pour les épreuves finales. Le contrôle continu, réalisé tout au long de l’année, évalue les compétences suivantes chez chaque candidat :

- La maîtrise de la langue française : compréhension et capacité à s’exprimer à l’écrit et à l’oral.

- La compréhension et l'utilisation d'une langue étrangère ou régionale pour s’exprimer.

- La compréhension des langages mathématiques, scientifiques et informatiques et leur utilisation.

- La maîtrise les langages artistiques et corporels.

- L'utilisation des outils et méthodes d’apprentissage.

- La formation de la personne et du citoyen.

- Les représentations du monde et l’activité humaine.

- Les systèmes techniques et les systèmes naturels.

Ce sont les évaluations réalisées tout au long de l’année de 3e qui permettent de déterminer si les candidats les ont acquises.



Les points des épreuves finales du brevet sont répartis de la façon suivante :

- Français : 100 points.

- Maths :100 points.

- Sciences : 50 points.

- Histoire-géographie et EMC : 50 points.

- Épreuve orale de soutenance : 100 points.

Pour obtenir le diplôme national du brevet (DNB), les candidats doivent obtenir un minimum de 400 points au total. Les candidats libres, quant à eux, doivent obtenir au moins 200 points.

Comment sont calculées les mentions au brevet

Il y a trois mentions possibles au brevet des collèges. Vous pouvez les obtenir en fonction du nombre de points obtenus aux matières du tronc commun et aux épreuves obligatoires. Le barème est le suivant pour les candidats scolaires :



- Mention assez bien (AB) : entre 480 et 560 points sur 800

- Mention bien (B) : entre 560 et 640 points sur 800

- Mention très bien (TB) : plus de 640 points sur 800.



Quant aux candidats individuels, ou candidats libres, ils sont notés sur 400 points et non sur 800. Pour eux, le barème est donc le suivant :



- Assez bien s’ils obtiennent 240 points sur 400

- Bien si ce total est au moins égal à 280 points

- Très bien s’ils décrochent 320 points ou plus.



Par ailleurs, les mentions bien et très bien permettent d’obtenir une bourse au mérite.

