Brest : les transports en commun en grève après le suicide d'un conducteur

Lundi 7 novembre, les tramways et les bus de Brest n'ont pas circulé en raison d'une grève des salariés de Bibus, le réseau de transports en commun de la ville. Les employés ont protesté après le suicide d'un conducteur de bus de 52 ans survenu samedi 5 novembre. L'homme, marié et père de deux enfants, travaillait depuis 30 ans dans l'entreprise. Sur Facebook, Bibus a partagé, dimanche 6 novembre, sa "vive émotion" en s'associant à la douleur des proches et des collègues de l'homme et en rappelant son soutien à sa famille.



Pourtant, les salariés dénoncent de leur côté un "management violent" de l'entreprise et tiennent la direction pour "responsable". Interrogé par France 3 Bretagne, Luc Daniel, délégué syndical CFDT, a assuré : "C'est le travail qui l'a tué". Avant de se suicider, le conducteur aurait évoqué dans une lettre une "trahison" de la part de sa direction. En effet, en plus de conduire des bus, l'homme était agent d'intervention sur le réseau depuis trois ans. La direction lui avait indiqué il y a huit jours qu'il ne pourrait plus occuper cette fonction.

Les salariés estiment que, depuis que la RATP est à la tête du réseau Bibus, les conditions de travail se sont dégradées et que le management actuel se fait au détriment des plus faibles. Selon la CFDT, les conducteurs de bus sont mis sous pression, doivent suivre des temps de parcours jugés impossibles à tenir et "sont essorés". Une nouvelle journée de grève aura lieu, jeudi 10 novembre, le jour des obsèques du chauffeur de bus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info