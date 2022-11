INFO RTL - Les violences envers les agents SNCF ont augmenté de 9% en 1 an

Chaque jour en France, 14 agents SNCF sont victimes de violences verbales ou physiques selon les chiffres de SNCF Voyageurs obtenus par RTL. Un constat alarmant qui pousse, pour la première fois, l’entreprise à lancer une campagne de sensibilisation pour protéger ses agents.



"Chaque jour, on se pose la question de quand ça peut arriver", explique Virginie, manageuse à la Gare Montparnasse et qui intervient quotidiennement sur les quais. "Encore ce matin, j’ai dû intervenir car une dame ne comprenait pas qu’un agent lui demande de présenter son billet. Le ton est très vite monté", regrette l’employée qui remarque qu’au fur et à mesure des années, les voyageurs s’énervent de plus en plus vite.



Les chiffres lui donnent, hélas, raison. Cette année, les agressions physiques et verbales ont augmenté de 9% par rapport à 2021, alors que 2022 n’est pas encore terminée. Les agents SNCF ont subi 5.330 actes de violence verbales ou physiques. Il s’agit soit d’outrages, de menaces, d’injures ou encore de violences physiques.

Campagne de sensibilisation de SNCF Voyageurs Crédit : SNCF Voyageurs

J'ai déjà reçu un coup de poing à l'épaule Virginie, manageuse à Paris-Montparnasse

"Ce nombre d’agressions est probablement sous-estimé", estime un employé de la SNCF qui explique qu’il s’agit de chiffres recueillis par la direction de l’entreprise et qui font suite à un signalement de la part des agents. "En même temps on ne va pas faire un signalement pour chaque insulte sinon on serait au commissariat plusieurs fois par semaine", renchérit un autre contrôleur.

"Pour moi, cela s’est passé en boutique, relate Viriginie, visiblement marquée par ces épisodes dans sa vie professionnelle. Un client était énervé d’avoir raté son train et son billet n’était pas remboursable. Il m’a insulté de salope et de connasse. Ça fuse et ça fait presque partie de notre quotidien, mais désormais il y a aussi des violents physiques ! J’ai déjà reçu un coup de poing à l’épaule".

Conséquences

Côté direction, ces agressions ont des conséquences : "Nous déplorons environ 900 accidents de travail pour nos personnels en contact avec la clientèle : c’est beaucoup", déplore Patrick Auvrèle, directeur Sécurité de SNCF Voyageurs qui compte beaucoup sur cette campagne d’affichage et diffusée sur les réseaux sociaux dès aujourd’hui.



"Nous voulons à la fois soutenir nos agents et notre personnel, interpeller nos clients et surtout rappeler aux personnes irrespectueuses qu’elles risquent jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende", détaille le directeur.

Au guichet, en train ou sur les quais

SNCF Voyageurs forme bien entendu ses agents pour faire face à des situations tendues et plus de 1.800 caméras piétons sont désormais déployées pour aider les contrôleurs à faire redescendre la tension en cas de conflit. Une application d’alerte des forces de l’ordre a également été mise en place.

Aucun réseau n’est épargné. "Un passager s’est mis debout et a tapé sur moi et mon collègue alors que je lui signifiais que son billet n’était pas valable pour ce trajet", explique Isabelle, contrôleuse sur le réseau TER qui a eu trois jours d’ITT suite à cette agression.

P***, S*****, il n'y a pas une journée où je ne me fais pas insulter. Isabelle, contrôleuse TER depuis 23 ans à la SNCF

"Pute, salope, ou encore je vais t’enculer, je vais te retrouver, c’est tous les jours... Il n’y a pas une journée où je ne me fais pas insulter. La plupart du temps je ne le prends pas pour moi, mais pour mon costume, ma boite. Et le soir quand je rentre chez moi, ça part avec le costume", explique Isabelle, qui a déjà 23 ans d’expérience à la SNCF.





Pour autant, la direction de l’entreprise rappelle que bien entendu, 99% des voyageurs se comportent bien dans les transports, mais qu’il est temps désormais de faire prendre conscience au grand public que ces violences sont beaucoup plus répandues qu’on ne le pense.

