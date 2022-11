Agressions contre les agents de la SNCF : "Pas une journée sans que je me fasse insulter"

Une femme agent SNCF, portant un masque, et indiquant le chemin à un voyageur. (illustration)

"Pas une journée sans que je me fasse insulter", une contrôleuse de la SNCF témoigne

"Pas une journée sans que je me fasse insulter", une contrôleuse de la SNCF témoigne

Les agressions contre les agents de la SNCF se multiplient, avec des insultes et, parfois même, des coups de poing contre des guichetiers ou des contrôleurs. L'entreprise communique peu à propos de ces violences, mais les chiffres sont en très nette hausse. Quatorze agressions verbales ou physiques ont été recensées par jour et plus de 5.000 ont lieu chaque année.

Isabelle, une contrôleuse dans des TER à Dijon, témoigne sur son travail au quotidien. Ainsi, un jour, elle a demandé son titre de transport à une personne bénéficiant d'un abonnement, mais qui avait dépassé son trajet. Lorsqu'elle lui a fait remarquer : "il s'est mis debout, il a tapé sur moi, il a tapé sur mon collègue, il a tapé sur le train", confie-t-elle. Une fois l'homme descendu du train, il s'en est ensuite pris à un autre agent en gare.

Isabelle raconte les insultes fréquentes qu'elle reçoit : "il ne se passe pas une journée sans que je me fasse insulter au moins une fois. Il y a des jours où, évidemment, je n'arrive pas à l'encaisser". Elle essaie de ne pas prendre les remarques de façon personnelle, mais de se rappeler qu'elles sont liées à sa fonction : "ça part avec le costume", explique-t-elle. Vendredi 4 novembre, la SNCF a lancé une campagne de sensibilisation des voyageurs dans les gares et sur les réseaux sociaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info