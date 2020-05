et AFP

publié le 15/05/2020 à 17:09

"Après ce long confinement, les gens ont envie de se faire une toile." Les salles obscures étant fermées pour cause de Covid-19, l'immense place des Quinconces, à Bordeaux, va se transformer en un cinéma à ciel ouvert pour la première étape en France du Drive-In Festival, samedi 16 mai.

Ce festival itinérant, qui devrait se poser ensuite à Marseille et dans les Hauts-de-France, va présenter pendant dix jours dans la capitale girondine dix films "issus d'une programmation exigeante et cinéphile", affirme Mathieu Robinet. Cet ancien directeur général de Bacs films, l'un des studios indépendants majeurs en Europe, préside l'association Drive-In Festival dont le concept a germé "il y a moins de deux semaines" et qui se veut "éphémère". Le festival s'arrêtera dès la réouverture des salles obscures.

"On veut simplement proposer une offre culturelle pendant le déconfinement, pas créer une offre commerciale", dit-il. De toute façon, "le Drive-In Festival n'a pas de potentiel commercial" car il n'est possible que grâce aux 35 bénévoles de l'association, détaille-t-il. Les bénéfices éventuels seront remis aux "exploitants en péril", car ce festival vise aussi à "préparer la réouverture des cinémas" avec la projection de bandes-annonce, ajoute-t-il.

Aucun contact physique

Sur la place, parmi les plus grandes d'Europe avec ses 12 hectares, 200 voitures distantes d'un mètre et demi pourront se garer face à un écran géant de 190 m2. La sonorisation se fera via la bande FM de l'autoradio.

Marquages au sol, scan des billets préalablement achetés en ligne derrière la vitre du véhicule, port du masque obligatoire en cas de sortie de la voiture, un "strict cahier des charges sans contact physique" a été établi, précise Fabien Robert, l'adjoint à la culture de la Ville, qui a gracieusement mis l'espace à la disposition.

"Nous voulons permettre la continuité de l'accès à l'art durant la période de déconfinement" alors que "les salles de spectacle et de cinéma sont fermées", mais il n'y a "pas d'intention d'installer ce festival", précise-t-il.