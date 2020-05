Déconfinement : les tickets de cinéma vont-ils voir leur validité prolongée ?

et Aymeric Parthonnaud

publié le 15/05/2020 à 12:39

Les cinémas ne sont pas encore rouverts, mais peut-être disposez-vous dans votre placard ou votre porte-feuille de billets de cinéma achetés avant le confinement. En attendant que les cinémas puissent de nouveau proposer des séances, se pose la question de la date de validité de ces fameux billets.

Les cinémas pourraient bien ne rouvrir leurs salles qu'à partir de juin voir pendant l'été a prévenu Franck Riester, le ministre de la Culture. Il est vrai que des salles fermées et climatisées ne sont pas forcément idéales pour regrouper du monde alors que le virus circule toujours. Les cinémas vont pouvoir créer une distanciation en ne vendant pas toutes les places à chaque séance mais ce n'est pas non plus rentable de n'ouvrir qu'une partie des billets. De quoi compliquer les choses économiquement parlant.

Mais les places de cinéma vont voir leur validité prolongée après le 30 juin. Un exemple : chez Pathé Gaumont, les abonnements de CinéPass sont suspendus, les billets qui devaient se périmer à la fin du mois d'août ont été prolongés jusqu'au 30 septembre. Une validité qui pourrait bien être prolongée encore plus si la situation l'exige.

Les cinémas ne souhaitent pas une réouverture en fonction de la couleur verte ou rouge de tel ou tel département. Ils préfèrent une ouverture claire et nationale.