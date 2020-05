publié le 15/05/2020 à 13:48

Avant de voyager à l'étranger, il va falloir patienter, même si la Commission européenne incite les pays membres de l'Union à rouvrir les frontières au sein de l'espace Schengen de "façon concertée". En revanche les Français restés à l'étranger ont le droit de rentrer. C'est le cas d'Oriane, étudiante au Pérou. Elle est arrivée jeudi 14 mai à l'aéroport de Roissy. Elle livre son témoignage pour RTL.

"Mes premiers pas en France auront été très perturbants parce qu'on est passés du tout au tout. En partant du Pérou, on a passé quasiment toute notre matinée dans un hôpital militaire. On était espacés d'au moins 2-3 mètres, personne ne nous approchait, nos valises n'étaient pas touchées à mains nues. Puis on arrive en France, et là, rien", explique-t-elle.

"On sort de l'avion, l'équipage nous souhaite un bon retour, on passe et puis c'est tout, poursuit Oriane. À la gare Montparnasse, j'ai pris mon train et c'était la cohue. Il y a eu un contrôle très sommaire par un gendarme qui demande où l'on va. Je me suis sentie mal parce que dans les files d'attente c'était surtout des personnes âgées qu'il y avait autour de moi. Ça m'a un peu surpris."