Boîtes de nuit fermées : les fêtes clandestines vont-elles se multiplier ?

publié le 19/05/2021 à 13:08

Si ce mercredi 19 mai marque la réouverture de nombreux lieux, les boîtes de nuits restent fermées et de nombreux élus s’en désolent. Dans une tribune, ils s’inquiètent des conséquences économiques pour le monde de la nuit et surtout d’une multiplication des fêtes sauvages en raison de leur fermeture.

Depuis le début de la crise sanitaire, il est vrai que ces soirées illégales paraissent de plus en plus nombreuses et contraires au respect des gestes barrières puisque l'on y retrouve la danse, la sueur et le rapprochement des personnes. Depuis décembre, chaque week-end est prétexte à des rassemblements à Paris, à Dijon, Lille, Montpellier ou encore dans les environs de Rennes.

Fin avril, le ministère de l'Intérieur a ainsi recensé 354 rassemblements festifs clandestins dans le pays depuis le 15 décembre. Un chiffre qui serait très en dessous de la réalité selon les syndicats Alliance police nationale, qui explique que les forces de l’ordre n'interviennent qu'en cas de tapage nocturne.

Le recours massif à Airbnb pour les fêtards

Grâce a Airbnb, il existe néanmoins un indicateur qui permet de s'approcher de la réalité concernant le nombre de fêtes clandestines. La plateforme est souvent mise en cause dans ces affaires, où certains louent des appartements pour y organiser des fêtes.

Entre août et septembre dernier, Airbnb a bloqué 30.000 demandes en France pour des clients soupçonnés de vouloir y abriter DJ et danseurs et depuis, la demande ne baisse pas. Autre indicateur permettant d'évaluer ce phénomène, un petit boitier de la star up espagnole Roomonitor.

Cette technologie permet d'analyser les variations de bruit au sein d'une pièce. Le système enregistre en temps réel le niveau sonore et donne l’alerte au propriétaire. En France, Roomonitor a enregistré une hausse des ventes de 25% depuis janvier ce qui prouve qu'il y a bien une augmentation des fêtes clandestines dans l'Hexagone.

Selon une catégorie des amateurs de fêtes, la réouverture des boîtes de nuit permettrait de ralentir ce mouvement. Néanmoins, le phénomène de rave party, ces soirées en pleine nature ou dans des friches industrielles, a toujours existé et il sera intéressant de voir si le plaisir de la clandestinité se poursuivra dans le monde de l’après Covid-19.