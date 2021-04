publié le 11/04/2021 à 21:34

Les gendarmes sont intervenus samedi 10 avril dans la soirée pour faire cesser une fête clandestine dans un gîte rural du Burgaud, un village d’ordinaire tranquille au sud-ouest de Toulouse.

Dans ce gîte, il y aurait eu jusqu’à 200 personnes, des gens venus parfois de très loin, pour une fête très organisée. Le bâtiment avait pris l'allure d’une véritable discothèque avec l’installation d’un jacuzzi sur la terrasse et le recrutement d’un videur. Le prix d'entrée était encore affiché dans l’après-midi : 50 euros pour les garçons et 20 euros pour les filles.

Deux salariées d’une entreprise de nettoyage ont été dépêchées sur les lieux, dont Perrine, qui n’en revient pas : “Ce matin, il y avait encore du monde, des jeunes qui n’étaient pas partis. Nous, on s’embête toute la semaine à faire attention avec les gestes barrières, et eux ils font n'importe quoi. Je suis stupéfaite.”

Céline, la propriétaire des lieux, assure qu’elle a été piégée lors de la réservation : “j’ai eu un contrat de location avec une société d'influenceurs, ils devaient être six avec un caméraman pour faire des photos. Je suis choquée, désabusée, anéantie, je ne cautionne pas du tout ce genre de chose”, a-t-elle réagi au micro de RTL.

Au total, plus de 100 personnes ont écopé d’une amende de 135 euros. D’autres ont réussi à s’échapper en voiture et à travers champs. Les deux organisateurs ont été placés en garde à vue. Ils risquent jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende.