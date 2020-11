Black Friday : un producteur vend ses pommes de terre à prix cassé

publié le 29/11/2020 à 14:25

Pour l'heure, les restaurants et autres cafés restent fermés, ce qui provoque un effet domino. Les producteurs de fruits et légumes, entre autres, ne peuvent plus écouler leur stock correctement. Système D, durant ce week-end de Black Friday, un agriculteur du Nord a décidé de vendre ses pommes de terre à prix cassé.

Devant les hangars de l'exploitation de Vincent, les voitures défilent. "Il y a des sacs de 25 kg et des sacs de 10 kg, à raison de 6 euros pour les 25 kg et 2,50 euros pour les 10 kg", explique une bénévole. En moins de 10 minutes, les bénévoles chargent les pommes de terre. Ici, elles coûtent 25 centimes le kilo, soit 80% moins cher qu'en grande surface.

Malgré tout, Vincent est gagnant. "Le cours du marché est à perte. On nous achète 2 centimes le kilo. Aujourd'hui, en en vendant une dizaine de tonnes, je dépasse déjà le budget de ce que j'ai pu toucher par un fournisseur", affirme-t-il. C'est pour cela qu'il a lancé le Black Friday de la patate. "C'est un petit clin d'œil et un petit pied de nez aussi", plaisante Vincent. Dans cette crise de la Covid, "on est livrés à nous-mêmes et il faut se débrouiller."

L'initiative prend. Au premier confinement, 10.000 personnes avaient acheté ses pommes de terre invendues. Les clients apprécient cette démarche. "Les pommes de terre sont vendues, nous on fait une bonne affaire, puis on sait d'où elles viennent", déclare une cliente. "Il faut faire profiter tous les gens qui cultivent la terre justement plutôt que les grandes surfaces", affirme un autre.

Une opération gagnant-gagnant qui se conclut ce dimanche soir pour éviter de jeter les dernières tonnes de pomme de terre restant.