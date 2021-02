Bien être : mieux respirer peut-il tout changer ?

publié le 10/02/2021 à 10:06

La respiration est une force de vie. Mais si respirer est un pour chacun un réflexe naturel, nous serions très nombreux à ne pas respirer correctement, ce qui aurait un impact sur notre humeur, notre santé, et même notre bien-être. Dans notre façon de nous tenir, nos postures, notre rythme, respirer peut-il vraiment tout changer ?

Invitée de l'émission On est fait pour s'entendre, la journaliste Stéphanie Brillant le confirme : "la respiration est au cœur de tout. Dès l'âge de 5 ans, nous arrêtons pour la plupart de respirer correctement, on oublie alors qu'il faut justement travailler ce rythme et ce mécanisme". Travailler sa respiration afin d'améliorer son quotidien. "Les êtres humains ont cette capacité à pouvoir modeler leur respiration de façon optimale", confirme Lionel Coudron, médecin.

Et dans une période aussi anxiogène que celle de la pandémie, la respiration est au centre de notre bien-être. "Quand on entend une mauvaise nouvelle, notre corps ne peut pas fuir ou combattre, et donc, emmagasine une décharge trop forte de stress. Notre nerf vague (un des nerfs crâniens qui gèrent notamment la respiration) se retrouve perturbé," explique Stéphanie Brillant. C'est en partie ce qui expliquerait notre fatigue nerveuse et physique. "Le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde adapté à notre bien-être", continue-t-elle.

Pour mieux respirer et avoir un meilleur souffle, les spécialistes vous donnent quelques conseils : expirer lentement, par la bouche, mais aussi par le nez. L'expiration doit être plus longue que l'inspiration. "Entrainez-vous dans des situations de calme, pour être prêt lors de vos futures situations stressantes, conseille Lionel Coudron. La fréquence respiratoire détermine l'émotion dans laquelle vous êtes, pareil dans l'autre sens". Et d'ajouter enfin, "apprenez également à vous connaitre ; la bonne respiration se caractérise par un sentiment de fluidité dans notre corps, qui va s'accompagner d'une sensation agréable et des pensées apaisées".

