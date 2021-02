Bien-être : comment apprendre à vider son sac ?

iStock / Getty Images Plus

Crédit Image : iStock / Getty Images Plus | Crédit Média : RTL | Durée : 02:05 | Date : 27/02/2021

publié le 27/02/2021 à 09:36

Quand quelque chose nous agace, par exemple dans nos relations avec les autres, qu’elles soient amoureuses, amicales ou familiales, il vaut mieux dire ce qui ne va pas. C’est peut-être plus simple de se taire pour éviter les conflits, c’est aussi parfois parce qu’on ne sait pas comment le dire, mais ce n’est pas une bonne solution car les frustrations s’accumulent.

Alors comment faire ? En suivant les conseils d’une coach et psychologue, Anne de Jong, dans le magazine Psychologie Positive. Disons que vous souffrez de ne pas passer assez de temps avec une personne mais vous n’arrivez pas à lui dire. Pour Anne de Jong il y a plusieurs étapes pour y arriver, que vous allez prendre le temps d’écrire dans un premier temps avant d’engager la conversation.

Par exemple, écrivez positivement les choses : "J’aimerais qu’on passe du temps ensemble". Au lieu de dire : "Je trouve qu’on ne passe pas assez de temps ensemble". Toujours par écrit, décrivez le comportement de l’autre qui vous agace, le plus objectivement possible. Écrivez encore ce que cette situation provoque chez vous, vos sentiments et vos émotions.

Laissez le temps de réagir

Quand vous avez écrit tout ça, vous allez vous entrainer devant le miroir ou avec un ami, puis choisir le bon moment pour vider votre sac avec clarté, bienveillance et fermeté aussi, en essayant de rester toujours sur un pied d’égalité avec votre interlocuteur. Anne de Jong donne un autre conseil, laissez le temps de réagir à celui ou celle à qui vous avez dit les choses.

Même si la personne ne comprend pas ou ne veut pas, ce qui compte c’est à quel point vous allez vous sentir plus léger donc beaucoup mieux. Voilà une minute qui peut tout changer.