Pensée positive : comment embellir notre quotidien ?

2020 s'en va, place à 2021 ! Après une année si difficile marquée par une crise sanitaire sans précédent, il est plus que jamais important de voir la vie du bon côté et de positiver un maximum. Facile à dire direz-vous. Si certains sont nés comme ça, pour d'autres, la tâche s'avère plus compliquée ? Alors, comment faire pour adopter une pensée positive au quotidien et marquer de cette bonne résolution le début de la nouvelle année ?

Optimiser au mieux ses pensées positives, c'est avant tout ne pas voir chaque évènement comme étant tout noir ou tout blanc. "C'est primordial pour notre esprit. On a en nous des machines à produire des émotions positives, et il va falloir les activer en 2021", explique Michel Lejoyeux, responsable du département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Beaujon AP-HP.

Etre optimiste, c'est aussi prendre soin de soi. D'abord physiquement, en écoutant son corps. "On a la tête constamment préoccupée par tout ce qui nous dérange, et on en oublie l'essentiel, nous et notre corps", témoigne Cécile Neuville, psychologue. Et quand les coups de mou interviennent, "il faut se dire que ces moments où ça ne va pas sont finalement des signes de santé mentale. La tristesse est logique, mais c'est la perte d'envie qui est pathologique" témoigne Michel Lejoyeux.

Trois points positifs chaque jour

Positiver s'apprend, se travaille. Et les solutions pour progresser dans ce sens sont multiples. Parmi elles notamment, prendre quelques minutes chaque soir avant de se coucher, pour se rappeler 3 points positifs qui ont égayé notre journée. "Il faut se poser, faire le bilan. On peut décidé d'être plus positif, plutôt qu'attendre que ça vienne tout seul", explique Cécile Neuville.

Dans ses chansons, comme dans sa vie, Lorie, chanteuse et aujourd'hui comédienne, met elle aussi en avant cet optimisme à toute épreuve. "Ce sont des petites habitudes à intérioriser. Il faut s'y attacher, s'y tenir, même si ce n'est pas évident. Mais ça devient plus facile une fois qu'elles sont ancrées en nous, dans notre quotidien", raconte-t-elle.

Enfin, un dernier conseil, qui ne devrait pas être des plus difficiles à mettre en œuvre. "Pendant 15 à 30 minutes par jour, tentez de vous déconnecter totalement, d'être inattentif", conseille Michel Lejoyeux. Une méthode plutôt étonnante mais qui contribuerait finalement à se détendre et à renforcer notre vision optimiste de la vie. Il en va de même si vous souhaitez sortir de votre zone de confort, acceptez de vous mettre un peu en danger. Le stress généré produit de la dopamine bénéfique pour votre mental...

