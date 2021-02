publié le 12/02/2021 à 20:49

Une manière originale d'outrepasser l'interdiction des visites. Un jeune père doubien a entrepris d'installer un écran géant sous la fenêtre de la chambre de sa femme, à la maternité de l'hôpital Nord Franche-Comté. Après l'accouchement, il y a diffusé un film avec les messages de soutien de ses proches.

Cindy a mis au monde le petit Migwel mardi 9 février. Mais à cause des restrictions sanitaires, aucun proche ne peut lui rendre visite. Julien, son compagnon, a vu grand pour amener ses proches jusqu'à sa femme. Il a décidé d'installer un écran géant, pour diffuser un film d'une quarantaine de photos.

"J'avais envie de marquer le coup, surtout que j'ai le matériel pour", a expliqué le jeune père à nos confrères de L'Est Républicain. En effet, Julien est gérant d'une société d'événementiel. "Si la famille ne peut pas venir, on va la faire venir sur un support numérique", a-t-il confié. C'est après la naissance de son fils que Julien est parti prendre en photo ses proches et ainsi faire le montage.

Julien est même allé plus loin rapporte L'Est Républicain puisqu'il a pris un drone pour capturer en direct la diffusion du film et la retransmettre à leurs proches depuis leurs ordinateurs. "Je voulais quelque chose de grand, à la hauteur de notre amour", a confié Julien. L'acte a en effet ravi sa femme, agréablement surprise, mais également le personnel, qui a marqué une pause devant le spectacle.